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Тегеран дал ответ на призывы Трампа «немедленно сдаться»

18 июня 2025 13:38
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Военная эскалация между Израилем и Ираном продолжает нарастать, признаков скорого урегулирования конфликта пока не предвидится. Так, Верховный лидер Ирана в ответ на недавний призыв Трампа «сдаться немедленно» заявил, что иранский народ намерен бороться до конца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тегеран дал ответ на призывы Трампа «немедленно сдаться»-2

Он также пригрозил атаковать базы США в Израиле, если Вашингтон вмешается в данный конфликт. Трамп же, опубликовав серию постов, заявил, что его терпение «на исходе». Тем временем ВВС Израиля продолжают массированные удары по военным объектам и инфраструктуре Ирана, в ответ исламская республика обстреливает израильские города десятками ракет и беспилотников. 

Известно, что в результате ударов Израиля серьезно повреждены ядерные объекты Ирана в Натанзе и Исфахане, крупнейший завод по обогащению урана «Фордо» пока не пострадал. Сообщается также, что за эту ночь в больницы Израиля поступили порядка 100 пострадавших от обстрелов. О жертвах в Иране пока нет информации.

# Международная политика # Конфликт на Ближнем Востоке

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