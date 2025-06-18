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Сколько стоит свадебный декор? Рассказала специалист

18 июня 2025 14:37
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Лето – сезон бракосочетаний. Все молодожены мечтают, чтобы день свадьбы прошел идеально, и серьезно подходят к подготовке. Начиная от пригласительных и заканчивая кейтерингом.

О свадебных трендах поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Если в процентном соотношении, то сколько примерно занимает часть бюджета на декор?

Сколько стоит свадебный декор? Рассказала специалист-2

Надежда Кузнецова, свадебный декоратор:
Я думаю, что полноценных 30-40 % занимает именно оформление свадебного торжества. Это выездная регистрация, банкетная зона. Также сейчас все любят оформить и лаундж-зону, и утро невесты, и желательно, чтобы фотосессия была. Наполнить все торжество различными деталями – от шкатулочки для дарения. Здесь Polaroid, книга для пожеланий – все эти детали.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Ольга Бурлакова # Надежда Кузнецова # Свадьба

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