Сколько стоит свадебный декор? Рассказала специалист

Лето – сезон бракосочетаний. Все молодожены мечтают, чтобы день свадьбы прошел идеально, и серьезно подходят к подготовке. Начиная от пригласительных и заканчивая кейтерингом.

О свадебных трендах поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Ольга Бурлакова, ведущая:

Если в процентном соотношении, то сколько примерно занимает часть бюджета на декор?