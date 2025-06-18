Сколько стоит свадебный декор? Рассказала специалист

Лето – сезон бракосочетаний. Все молодожены мечтают, чтобы день свадьбы прошел идеально, и серьезно подходят к подготовке. Начиная от пригласительных и заканчивая кейтерингом.
О свадебных трендах поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Если в процентном соотношении, то сколько примерно занимает часть бюджета на декор?
Надежда Кузнецова, свадебный декоратор:
Я думаю, что полноценных 30-40 % занимает именно оформление свадебного торжества. Это выездная регистрация, банкетная зона. Также сейчас все любят оформить и лаундж-зону, и утро невесты, и желательно, чтобы фотосессия была. Наполнить все торжество различными деталями – от шкатулочки для дарения. Здесь Polaroid, книга для пожеланий – все эти детали.
Подробности в видео.
Фото: pixabay