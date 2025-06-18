Социальные гарантии и условия труда – в Минской области работают около 10 тыс. иностранных граждан

Все чаще иностранцы выбирают Беларусь для трудоустройства. Социальные гарантии, условия труда и, конечно, отличительное гостеприимство нашего народа. Только в Минской области работают около 10 тысяч иностранных граждан из Туркменистана, Украины, Узбекистана, Кыргызстана и Китая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А всего в области проживают более 28 тысяч иностранцев. Почему они выбрали Беларусь для жизни и работы? И какие условия созданы? Расскажет Дарья Авсюк.

Сирожиддин Хасанбоев приехал в Беларусь из Узбекистана 9 месяцев назад. У себя на родине парень искал работу. Еще там, дома, рассматривал разные варианты, на глаза попалось объявление о наборе сотрудников на клецкое предприятие по производству жгутовой продукции. Сразу же и откликнулся. И вот он, счастливый билет. В Узбекистане получил профессию слесаря, в Клецке профилизация пригодилась. Быстро освоился, ведь есть цель: заработать и построить дом мечты для себя и будущей жены. Но пока живет в общежитии от предприятия.

Сирожиддин Хасанбоев, вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров предприятия по производству жгутовой продукции:

В комнатах четыре человека, там все отремонтировано, все отлично, все хорошо. Мы довольны все общежитием, потому что мы приехали из другой страны, мы не думали, что нас так обеспечат, так встретят, так посмотрят за нами. Перед началом работы гости из Узбекистана четыре месяца проходили обучение. За ними был закреплен старший наставник, который объяснял все тонкости производства. А дальше, как говорится, самостоятельное плавание. Но даже теперь, если возникают трудности, опытные коллеги всегда помогут.