Алексей Кушнаренко провёл личный приём граждан в Слуцке

Среди обратившихся и жительница Любани Елена Корбут. Женщина давно не может решить вопрос с аварийной тепловой трубой в жилом доме. Ремонт отопительной системы организации ЖКХ предлагают произвести за свой счет. Однако финансовые возможности не позволяют этого сделать. Губернатор предложил несколько вариантов решения ситуации: газоснабжение или электроотопление.

Елена Корбут, жительница Любани: Я очень довольна, что меня услышали, мне помогли, мне подсказали, нам дали подумать, принять решение. И я думаю, что все будет замечательно, все будет хорошо.

Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома:

Очень важно находить решение тех проблем, которые возникают у людей. То есть понятно, что одномоментно мы не сможем решить все те вопросы, которые возникают. Ну, к примеру, дороги. Мы понимаем, что сегодня асфальт мы не положим на каждой улице, но содержать их в технически исправном состоянии, чтобы они не вызывали беспокойство и нарекания наших людей, мы просто обязаны.

Всего на прием к губернатору записались свыше 20 человек. Это жители Слуцкого, Любанского, Минского районов. Некоторые вопросы решались сразу на месте. Остальные взяты на контроль.