Какой формат свадебного застолья сегодня в тренде? Вопрос эксперту

Михаил Свито, ведущий: Давайте поговорим об одной из важных составляющих свадьбы – это еда. Вы занимаетесь кейтерингом. Раньше для меня, даже и сейчас, это такое малопонятное слово. Расскажите, как он перекочевал на свадьбы? Насколько это сейчас популярно?

Андрей Гайдукевич, занимается кейтерингом:

Это совершенно просто. Потому что сейчас ведь тенденция стремиться к тому, что молодожены хотят организовать где-то в необычных местах. Это может быть, например, «Остров любви» на Минском море, в лесу, на природе. Это может быть на своем участке даже загородном. Поэтому эта услуга стала уже давно очень актуальной, потому что это удобно. Само слово «кейтеринг» не всем еще, наверное, понятно в полной мере. А расшифровывается оно, как выездное ресторанное обслуживание. То есть эта услуга, которая подразумевает все – не только еду. В первую очередь мы сейчас позиционируем это и как эмоцию в том числе. Чтобы и от еды участники мероприятия получали эмоцию. Это может быть формат фуршета. Когда мероприятие непродолжительное, и гости кушают стоя. Чаще, конечно, это банкет. Также очень сейчас востребованный формат, который становится популярным – это формат гала-ужина. То есть это когда на столе нет горы холодных закусок, всяких рулетиков, куриц фаршированных, котлет и пюрешек.

Ольга Бурлакова, ведущая:

А что есть?

Андрей Гайдукевич:

Есть только декор. Красивый декор.