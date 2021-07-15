Замгоссекретаря Совбеза Беларуси о поправках в законе: не должно быть никаких неясных двояких толкований

Новости Беларуси. Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения коснулись и закона «О чрезвычайном положении». Основанием для его введения является наличие беспорядков. Однако ранее не было определено, что именно считается таковыми. Сейчас же конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.

Уточнен и перечень возможных мер и временных ограничений при чрезвычайном положении. Например, добавлена возможность приостановки выпуска и распространения продукции СМИ, особый порядок аккредитации журналистов, а также ограниченный доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Владимир Арчаков, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

В настоящее время все практически государства идут по пути оперативной корректировки законодательства, чтобы социальная конфликтность, возникшая во всем мире, не накрыла все человечество бетонной плитой, из-под которой потом никто и никогда не выберется. С учетом высокой общественной значимости тех мер, которые предпринимает государство в нынешний период для обеспечения общественной безопасности и стабильности, законодатель посчитал необходимым более разъяснено, детально дать те нормы, которые касаются основания для введения чрезвычайного положения, ограничительных мер в условиях особого правового режима. Не должно быть никаких неясных двояких толкований.

Законом предусмотрено расширение круга силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения. В число военизированных организаций включены силы и средства МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований. Их задачи дополнены предупреждением и пресечением беспорядков и обеспечением охраны и безопасности.