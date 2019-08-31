Какой будет погода в октябре? Узнаем в этот день

2 сентября – Самойлов день. Если облака плывут высоко – к погожему дню, низко – к ненастью.
3 сентября – Фаддей Проповедник. Если день ясный, то октябрь будет тёплым и солнечным.
2 сентября – Самойлов день. Если облака плывут высоко – к погожему дню, низко – к ненастью.
3 сентября – Фаддей Проповедник. Если день ясный, то октябрь будет тёплым и солнечным.
5 сентября – Луп Брусничник. Начало первых заморозков. Гром в этот день считался предвестником холодной зимы.
Всё ещё тепло и сухо. Синоптики рассказали о погоде на неделю