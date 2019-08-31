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Какой будет погода в октябре? Узнаем в этот день

31 августа 2019 16:58
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2 сентября – Самойлов день. Если облака плывут высоко – к погожему дню, низко – к ненастью.

3 сентября – Фаддей Проповедник. Если день ясный, то октябрь будет тёплым и солнечным.

Какой будет погода в октябре? Узнаем в этот день-1

5 сентября – Луп Брусничник. Начало первых заморозков. Гром в этот день считался предвестником холодной зимы. 

Всё ещё тепло и сухо. Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Погода в Беларуси # общество

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