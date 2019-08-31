Первый белорусский сорт картофеля с фиолетовой мякотью отправят на госиспытания в 2020 году

О работе белорусских селекционеров над новым сортом картофеля рассказали в программе «Плюс-минус».
О работе белорусских селекционеров над новым сортом картофеля рассказали в программе «Плюс-минус».
Людмила Козлова, заведующая лабораторией биохимической оценки картофеля РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и овощеводству»:
Большую популярность во всём мире приобретает фиолетовый картофель, у которого окрашена не только кожура, но и мякоть.
И в настоящее время у нас в центре идёт работа над созданием уже сорта картофеля.
Создано порядка 120 образцов, которые проходят в настоящее время оценку. И уже к концу следующего года мы передадим на государственные испытания первый белорусский сорт картофеля с фиолетовой мякотью.
Они в разы превосходят обычный по своей питательной ценности, поскольку отличаются очень высоким содержанием антиоксидантов.
Этот сорт разваривается быстро. Как выбрать вкусный картофель?