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Первый белорусский сорт картофеля с фиолетовой мякотью отправят на госиспытания в 2020 году

31 августа 2019 16:58
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О работе белорусских селекционеров над новым сортом картофеля рассказали в программе «Плюс-минус»

Первый белорусский сорт картофеля с фиолетовой мякотью отправят на госиспытания в 2020 году-1

Людмила Козлова, заведующая лабораторией биохимической оценки картофеля РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и овощеводству»:
Большую популярность во всём мире приобретает фиолетовый картофель, у которого окрашена не только кожура, но и мякоть.

Первый белорусский сорт картофеля с фиолетовой мякотью отправят на госиспытания в 2020 году-4

И в настоящее время у нас в центре идёт работа над созданием уже сорта картофеля.

Создано порядка 120 образцов, которые проходят в настоящее время оценку. И уже к концу следующего года мы передадим на государственные испытания первый белорусский сорт картофеля с фиолетовой мякотью.

Первый белорусский сорт картофеля с фиолетовой мякотью отправят на госиспытания в 2020 году-7

Они в разы превосходят обычный по своей питательной ценности, поскольку отличаются очень высоким содержанием антиоксидантов.

Этот сорт разваривается быстро. Как выбрать вкусный картофель?

# Еда # общество # Людмила Козлова

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