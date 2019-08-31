Первый белорусский сорт картофеля с фиолетовой мякотью отправят на госиспытания в 2020 году

О работе белорусских селекционеров над новым сортом картофеля рассказали в программе «Плюс-минус» .

Людмила Козлова, заведующая лабораторией биохимической оценки картофеля РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и овощеводству»: Большую популярность во всём мире приобретает фиолетовый картофель, у которого окрашена не только кожура, но и мякоть.

И в настоящее время у нас в центре идёт работа над созданием уже сорта картофеля.