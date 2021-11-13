«В теории кажется достаточно просто». Ведущую СТВ обучили строевому элементу роты почётного караула

Новости Беларуси. Гордость военной комендатуры Минска, как, впрочем, и всех Вооруженных Сил – рота почетного караула. Практически ни одно общественно-политическое мероприятие, проводимое в стране, не обходится без участия ее личного состава, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Владислав Беляков, стрелок первого взвода роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры:

Сейчас у меня в руках находится оружие. Юлия Алексеюк, ведущая:

Боевое?

Владислав Беляков:

Боевое оружие, так точно – самозарядный карабин Симонова. Чтобы начать наше занятие, я просто обязан примкнуть штык-нож. Делается это так. Теперь можно начинать. Разучим с вами такой строевой элемент, как поднятие карабина «на караул», воинское приветствие «на караул». Я буду более подробно рассказывать по счетам это действие, чтобы вы больше меня понимали. Думаю, у вас все получится. Юлия Алексеюк:

Это самый простой элемент? Владислав Беляков:

Это самый простой элемент. Который вы тоже повторите, я надеюсь. Юлия Алексеюк:

Я тоже надеюсь.

Владислав Беляков:

Делай – подорвали карабин. Отставить. Просто кистью. Ставим карабин, поднимаем левую руку. Это – делай раз. Делай два – подрываем карабин. Отлично. Делай три – опускаем правую руку. Делай четыре – кивок головы. Именно в таком положении все военнослужащие роты почетного караула встречают первых лиц других государств, а также нашего государства. Если же мы находимся на похоронах, проводим людей в их последний путь, тем самым отдаем дань уважения.

Нужно наш карабин опустить к ноге. Тоже подается команда – к ноге. При этом первый счет – раз, два – опустили карабин, три – приставили карабин. Звучит команда «на караул». Раз, два, три, четыре – и мы стоим. К ноге – раз, два, три. Самый простой элемент – «на караул». Юлия Алексеюк:

То, что вы сейчас показали, в теории кажется достаточно просто. Посмотрим, как это применить на практике возможно. Владислав Беляков:

Конечно, давайте.