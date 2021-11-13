«В теории кажется достаточно просто». Ведущую СТВ обучили строевому элементу роты почётного караула
Новости Беларуси. Гордость военной комендатуры Минска, как, впрочем, и всех Вооруженных Сил – рота почетного караула. Практически ни одно общественно-политическое мероприятие, проводимое в стране, не обходится без участия ее личного состава, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Владислав Беляков, стрелок первого взвода роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры:
Сейчас у меня в руках находится оружие.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Боевое?
Владислав Беляков:
Боевое оружие, так точно – самозарядный карабин Симонова. Чтобы начать наше занятие, я просто обязан примкнуть штык-нож. Делается это так. Теперь можно начинать. Разучим с вами такой строевой элемент, как поднятие карабина «на караул», воинское приветствие «на караул». Я буду более подробно рассказывать по счетам это действие, чтобы вы больше меня понимали. Думаю, у вас все получится.
Юлия Алексеюк:
Это самый простой элемент?
Владислав Беляков:
Это самый простой элемент. Который вы тоже повторите, я надеюсь.
Юлия Алексеюк:
Я тоже надеюсь.
Владислав Беляков:
Делай – подорвали карабин. Отставить. Просто кистью. Ставим карабин, поднимаем левую руку. Это – делай раз. Делай два – подрываем карабин. Отлично. Делай три – опускаем правую руку. Делай четыре – кивок головы. Именно в таком положении все военнослужащие роты почетного караула встречают первых лиц других государств, а также нашего государства. Если же мы находимся на похоронах, проводим людей в их последний путь, тем самым отдаем дань уважения.
Нужно наш карабин опустить к ноге. Тоже подается команда – к ноге. При этом первый счет – раз, два – опустили карабин, три – приставили карабин. Звучит команда «на караул». Раз, два, три, четыре – и мы стоим. К ноге – раз, два, три. Самый простой элемент – «на караул».
Юлия Алексеюк:
То, что вы сейчас показали, в теории кажется достаточно просто. Посмотрим, как это применить на практике возможно.
Владислав Беляков:
Конечно, давайте.
Итак, я передаю вам свое оружие. Держите его своей ладошкой. Сделайте «флажок» правой рукой. Эти три пальчика примыкаете сюда, опускаете. Подняли кистью, ставите карабин на землю и выносите левую руку. Пальчики прижаты. Великолепно, красота, опускайте. Это у нас делай раз – оп, и рука левая. Делай два – поднимаете аккуратно карабин. Не бойтесь, поднимайте выше, левой рукой хватайте за магазин, а правой прижимайте. Это счет два. На счет три опускаете правую руку. И счет четыре – поднимаете голову вверх. Вы разучили строевой элемент – воинское приветствие «на караул».
Юлия Алексеюк:
Спасибо большое. Отдаю вам обратно ваше оружие. А вы можете прямо сейчас показать, какие навыки вы уже разучили за то время, когда служите?