Прямой эфир

Что самое сложное в строевой подготовке? Узнали у курсантов военного факультета БГУИР

13 ноября 2021 12:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Вооруженных Силах Республики Беларусь строевая подготовка является основным предметом программы обучения, несущим в себе скрытую, но важнейшую задачу по формированию воинского коллектива.

Что самое сложное в строевой подготовке? Узнали у курсантов военного факультета БГУИР-1

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем рассказывать про военное образование в Беларуси. Сегодня мы приехали в БГУИР, чтобы увидеть занятия по строевой подготовке на военном факультете. Вот мы уже на плацу, занятие началось. Сейчас мы подойдем к товарищу подполковнику, чтобы узнать обо всех подробностях строевой подготовки.

Стюша Тайм:
У какого курса сейчас проходит занятие?

Что самое сложное в строевой подготовке? Узнали у курсантов военного факультета БГУИР-4

Кирилл Лялихов, старший преподаватель кафедры тактической и общественной подготовки БГУИР:
Занятие проходит у второго курса военного факультета БГУИР по строевой подготовке.

Стюша Тайм:
Что такое строевая подготовка?

Кирилл Лялихов:
Строевая подготовка является основой боевой подготовки, оказывает влияние на все стороны жизнедеятельности войск.

Стюша Тайм:
А какая тема сегодняшнего занятия?

Что самое сложное в строевой подготовке? Узнали у курсантов военного факультета БГУИР-7

Кирилл Лялихов:
Занятие проходит по одиночной строевой подготовке, движение строевым шагом. Строевой шаг является одним из наиболее сложных и трудных по усвоению строевых приемов, выполнение которого требует от обучаемых особой собранности, подтянутости, четкости, согласованного движения рук и ног.

Стюша Тайм:
Что самое сложное для тебя в строевой подготовке?

Что самое сложное в строевой подготовке? Узнали у курсантов военного факультета БГУИР-10

Владислав Можейко, курсант военного факультета БГУИР:
Для меня самое сложное в строевой подготовке – это строевой шаг, все-таки подъем ноги на 10-15 сантиметров и частота шагов 110-120 ударов в минуту. Это дается под силу не каждому.

Стюша Тайм:
Я вижу, у тебя другая форма в отличие от ребят. Почему?

Владислав Можейко:
В отличие от ребят, которые учатся в интересах Министерства обороны, я учусь в интересах пограничной службы.

Стюша Тайм:
То есть ты будущий пограничник?

Что самое сложное в строевой подготовке? Узнали у курсантов военного факультета БГУИР-13

Владислав Можейко:
Можно сказать, что так.

Что самое сложное в строевой подготовке? Узнали у курсантов военного факультета БГУИР-16

В процессе проведения занятий по строевой подготовке военнослужащие получают такие ценные навыки, как умение работать в коллективе, понимать и выполнять команды в составе коллектива подразделения, понимать и чувствовать своих товарищей на уровне рефлексов и подсознания.

Стюша Тайм:
Как тебя зовут?

Что самое сложное в строевой подготовке? Узнали у курсантов военного факультета БГУИР-19

Артур Забавский, курсант военного факультета БГУИР:
Артур.

Стюша Тайм:
Как ты выбрал эту специальность?

Артур Забавский:
У меня был дедушка военным, отец был военным. Я очень сильно ими горжусь, решил пойти по их стопам.

Стюша Тайм:
Не жалеешь?

Артур Забавский:
Нет, не жалею.

Стюша Тайм:
Тебе тягости военной службы знакомы?

Что самое сложное в строевой подготовке? Узнали у курсантов военного факультета БГУИР-22

Артур Забавский:
Да, мне знакомы, так как у меня отец военный. Он меня воспитал.

Стюша Тайм:
Пару слов нашим телезрителям, что бы ты хотел пожелать молодым ребятам, которые нас смотрят, возможно, тоже думают поступить на военный факультет БГУИР или другого университета?

Артур Забавский:
Учитесь, развивайтесь, читайте побольше книг, берите оттуда очень много полезной информации, пусть у вас все будет хорошо. Поступайте на военный факультет БГУИР.

# Образование в Беларуси # общество # Стюша Тайм # Кирилл Лялихов # Владислав Можейко # Артур Забавский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сенатор Виктор Лискович в лагере беженцев: «Мы делаем всё необходимое, чтобы помощь дошла до каждого»
13 ноября 2021 11:58

Сенатор Виктор Лискович в лагере беженцев: «Мы делаем всё необходимое, чтобы помощь дошла до каждого»

«Нам есть на кого равняться». Газете МВД «На страже» 90 лет
13 ноября 2021 11:53

«Нам есть на кого равняться». Газете МВД «На страже» 90 лет

Представитель ГПК о лагере беженцев на границе: «Сегодня с водой нет совершенно никаких проблем»
13 ноября 2021 11:44

Представитель ГПК о лагере беженцев на границе: «Сегодня с водой нет совершенно никаких проблем»