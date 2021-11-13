Что самое сложное в строевой подготовке? Узнали у курсантов военного факультета БГУИР

В Вооруженных Силах Республики Беларусь строевая подготовка является основным предметом программы обучения, несущим в себе скрытую, но важнейшую задачу по формированию воинского коллектива.

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем рассказывать про военное образование в Беларуси. Сегодня мы приехали в БГУИР, чтобы увидеть занятия по строевой подготовке на военном факультете. Вот мы уже на плацу, занятие началось. Сейчас мы подойдем к товарищу подполковнику, чтобы узнать обо всех подробностях строевой подготовки. Стюша Тайм:

У какого курса сейчас проходит занятие?

Кирилл Лялихов, старший преподаватель кафедры тактической и общественной подготовки БГУИР:

Занятие проходит у второго курса военного факультета БГУИР по строевой подготовке. Стюша Тайм:

Что такое строевая подготовка? Кирилл Лялихов:

Строевая подготовка является основой боевой подготовки, оказывает влияние на все стороны жизнедеятельности войск. Стюша Тайм:

А какая тема сегодняшнего занятия?

Кирилл Лялихов:

Занятие проходит по одиночной строевой подготовке, движение строевым шагом. Строевой шаг является одним из наиболее сложных и трудных по усвоению строевых приемов, выполнение которого требует от обучаемых особой собранности, подтянутости, четкости, согласованного движения рук и ног. Стюша Тайм:

Что самое сложное для тебя в строевой подготовке?

Владислав Можейко, курсант военного факультета БГУИР:

Для меня самое сложное в строевой подготовке – это строевой шаг, все-таки подъем ноги на 10-15 сантиметров и частота шагов 110-120 ударов в минуту. Это дается под силу не каждому. Стюша Тайм:

Я вижу, у тебя другая форма в отличие от ребят. Почему? Владислав Можейко:

В отличие от ребят, которые учатся в интересах Министерства обороны, я учусь в интересах пограничной службы. Стюша Тайм:

То есть ты будущий пограничник?

Владислав Можейко:

Можно сказать, что так.

В процессе проведения занятий по строевой подготовке военнослужащие получают такие ценные навыки, как умение работать в коллективе, понимать и выполнять команды в составе коллектива подразделения, понимать и чувствовать своих товарищей на уровне рефлексов и подсознания. Стюша Тайм:

Как тебя зовут?

Артур Забавский, курсант военного факультета БГУИР:

Артур. Стюша Тайм:

Как ты выбрал эту специальность? Артур Забавский:

У меня был дедушка военным, отец был военным. Я очень сильно ими горжусь, решил пойти по их стопам. Стюша Тайм:

Не жалеешь? Артур Забавский:

Нет, не жалею. Стюша Тайм:

Тебе тягости военной службы знакомы?