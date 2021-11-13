Что самое сложное в строевой подготовке? Узнали у курсантов военного факультета БГУИР

В Вооруженных Силах Республики Беларусь строевая подготовка является основным предметом программы обучения, несущим в себе скрытую, но важнейшую задачу по формированию воинского коллектива.
В Вооруженных Силах Республики Беларусь строевая подготовка является основным предметом программы обучения, несущим в себе скрытую, но важнейшую задачу по формированию воинского коллектива.
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем рассказывать про военное образование в Беларуси. Сегодня мы приехали в БГУИР, чтобы увидеть занятия по строевой подготовке на военном факультете. Вот мы уже на плацу, занятие началось. Сейчас мы подойдем к товарищу подполковнику, чтобы узнать обо всех подробностях строевой подготовки.
Стюша Тайм:
У какого курса сейчас проходит занятие?
Кирилл Лялихов, старший преподаватель кафедры тактической и общественной подготовки БГУИР:
Занятие проходит у второго курса военного факультета БГУИР по строевой подготовке.
Стюша Тайм:
Что такое строевая подготовка?
Кирилл Лялихов:
Строевая подготовка является основой боевой подготовки, оказывает влияние на все стороны жизнедеятельности войск.
Стюша Тайм:
А какая тема сегодняшнего занятия?
Кирилл Лялихов:
Занятие проходит по одиночной строевой подготовке, движение строевым шагом. Строевой шаг является одним из наиболее сложных и трудных по усвоению строевых приемов, выполнение которого требует от обучаемых особой собранности, подтянутости, четкости, согласованного движения рук и ног.
Стюша Тайм:
Что самое сложное для тебя в строевой подготовке?
Владислав Можейко, курсант военного факультета БГУИР:
Для меня самое сложное в строевой подготовке – это строевой шаг, все-таки подъем ноги на 10-15 сантиметров и частота шагов 110-120 ударов в минуту. Это дается под силу не каждому.
Стюша Тайм:
Я вижу, у тебя другая форма в отличие от ребят. Почему?
Владислав Можейко:
В отличие от ребят, которые учатся в интересах Министерства обороны, я учусь в интересах пограничной службы.
Стюша Тайм:
То есть ты будущий пограничник?
Владислав Можейко:
Можно сказать, что так.
В процессе проведения занятий по строевой подготовке военнослужащие получают такие ценные навыки, как умение работать в коллективе, понимать и выполнять команды в составе коллектива подразделения, понимать и чувствовать своих товарищей на уровне рефлексов и подсознания.
Стюша Тайм:
Как тебя зовут?
Артур Забавский, курсант военного факультета БГУИР:
Артур.
Стюша Тайм:
Как ты выбрал эту специальность?
Артур Забавский:
У меня был дедушка военным, отец был военным. Я очень сильно ими горжусь, решил пойти по их стопам.
Стюша Тайм:
Не жалеешь?
Артур Забавский:
Нет, не жалею.
Стюша Тайм:
Тебе тягости военной службы знакомы?
Артур Забавский:
Да, мне знакомы, так как у меня отец военный. Он меня воспитал.
Стюша Тайм:
Пару слов нашим телезрителям, что бы ты хотел пожелать молодым ребятам, которые нас смотрят, возможно, тоже думают поступить на военный факультет БГУИР или другого университета?
Артур Забавский:
Учитесь, развивайтесь, читайте побольше книг, берите оттуда очень много полезной информации, пусть у вас все будет хорошо. Поступайте на военный факультет БГУИР.