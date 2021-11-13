«Предоставляем инструмент, технику». Посмотрите, как в Минске проходит заключительный субботник

Новости Беларуси. Минчане сегодня, 13 ноября, снова объединились, чтобы сделать родной город чище и комфортнее. В Минске проходит заключительный субботник в рамках осенней кампании по озеленению и благоустройству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним месяцем в 2021 году не ограничились. Высадка рекордного количества саженцев и кустарников потребовала больше времени. Кроме того, затянулся листопад. Порядок наводили во дворах, на велодорожках и экотропах, в парках, скверах, рядом с железнодорожными путями и Минской кольцевой. Усилиями горожан чище стало и на водных объектах.

Александр Лабун, мастер «Зеленстроя» Московского района:

Это ежегодная практика проводится у нас. В осенний период привлекаем молодежь, сторонние организации, учебные заведения. Сами звонят, просят выделить им участок работ. Поэтому с удовольствием предоставляем им инструмент, технику.

Никита Василевский, студент Минского государственный профессионально-технического колледжа строителей им. В.Г. Каменского:

Мы делаем город красивым, чтобы было нам приятно гулять: мне, моим одногруппникам, моим родителям, другим людям.

Виктор Шабан, прокурор Московского района:

С учетом тяжелых будней кабинетной работы приняли решение в выходной день немножко расслабиться с коллективом и сделать полезное для нашего города Минска, для нашего красивого уютного города. Это вклад на многие годы, это вклад нашего поколения, это в том числе, скажем так, одна из функций мужчины – посадить дерево.