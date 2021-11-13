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«Предоставляем инструмент, технику». Посмотрите, как в Минске проходит заключительный субботник

13 ноября 2021 12:25
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Новости Беларуси. Минчане сегодня, 13 ноября, снова объединились, чтобы сделать родной город чище и комфортнее. В Минске проходит заключительный субботник в рамках осенней кампании по озеленению и благоустройству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Предоставляем инструмент, технику». Посмотрите, как в Минске проходит заключительный субботник-1

Одним месяцем в 2021 году не ограничились. Высадка рекордного количества саженцев и кустарников потребовала больше времени. Кроме того, затянулся листопад. Порядок наводили во дворах, на велодорожках и экотропах, в парках, скверах, рядом с железнодорожными путями и Минской кольцевой. Усилиями горожан чище стало и на водных объектах.  

«Предоставляем инструмент, технику». Посмотрите, как в Минске проходит заключительный субботник-4

Александр Лабун, мастер «Зеленстроя» Московского района:  
Это ежегодная практика проводится у нас. В осенний период привлекаем молодежь, сторонние организации, учебные заведения. Сами звонят, просят выделить им участок работ. Поэтому с удовольствием предоставляем им инструмент, технику.  

«Предоставляем инструмент, технику». Посмотрите, как в Минске проходит заключительный субботник-7

Никита Василевский, студент Минского государственный профессионально-технического колледжа строителей им. В.Г. Каменского:  
Мы делаем город красивым, чтобы было нам приятно гулять: мне, моим одногруппникам, моим родителям, другим людям.  

«Предоставляем инструмент, технику». Посмотрите, как в Минске проходит заключительный субботник-10

Виктор Шабан, прокурор Московского района:  
С учетом тяжелых будней кабинетной работы приняли решение в выходной день немножко расслабиться с коллективом и сделать полезное для нашего города Минска, для нашего красивого уютного города. Это вклад на многие годы, это вклад нашего поколения, это в том числе, скажем так, одна из функций мужчины – посадить дерево.  

«Предоставляем инструмент, технику». Посмотрите, как в Минске проходит заключительный субботник-13

С конца сентября участие в экологических акциях принимали трудовые коллективы, студенты, активисты молодежного движения и все желающие. Только на придомовых территориях осенью 2021 года минчане высадили более 7 000 новых деревьев и 5 000 кустарников в рамках проекта «Зеленый двор вместе».  

# Субботники в Беларуси # общество # Александр Лабун # Никита Василевский # Виктор Шабан # Фотофакт

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