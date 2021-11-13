Сенатор Виктор Лискович в лагере беженцев: «Мы делаем всё необходимое, чтобы помощь дошла до каждого»
Новости Беларуси. 13 ноября в лагерь беженцев привезли генератор и начали устанавливать палатки для обогрева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается поступление гуманитарной помощи, организован подвоз воды и доставка дров. Сообщается, что на границе также дежурят медики. Белорусские военные и спасатели обеспечивают их необходимыми условиями для оказания помощи беженцам. Вместе с тем градус напряженности не спадает.
Наш корреспондент Сергей Шуманский передает с границы.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Шестой день на белорусско-польской границе продолжают оставаться порядка 3 000 человек. Напомню, среди них около 500 детей, беременные женщины, старики. Сегодня ночью температура снова опускалась ниже ноля. В связи с этим очень много людей обращались за медицинской помощью. В основном это сильное переохлаждение. И, судя по прогнозам синоптиков, погода лучше уже не станет. Поэтому ситуация здесь, в лагере, с каждым днем будет становиться лишь критичнее.
Ситуация на границе под личным контролем Президента Беларуси. С самого утра 13 ноября Александр Лукашенко поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам. Сотрудники МЧС уже начали устанавливать специальные палатки, где будет собираться и аккумулироваться вся гуманитарная помощь. И затем уже раздаваться людям. Напомним, накануне Президент также распорядился обеспечить лагерь на границе дровами, водой, детей и женщин перевезти в комфортные для проживания условия. Но беженцы не хотят никуда уходить с границы, тем самым они демонстрируют Евросоюзу свое намерение идти до конца.
Help Belarus, water Belarus.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы делаем все необходимое, чтобы помощь дошла до каждого из тех, кто сегодня на границе. Я думаю, что так и должно быть. И эта работа будет продолжена в последующем. И каждый день помощь будет поступать. И мы ее будем целевым образом распределять между беженцами.
Сергей Шуманский:
Пока белорусская сторона пытается накормить и обогреть беженцев, Польша проявляет не просто равнодушие, но еще и настоящую жестокость. Даже власти Мюнхена сегодня заявили о том, что они готовы принять мигрантов с белорусско-польской границы. Вопрос только в том, откроет ли эту самую границу Польша. Пока никаких официальных заявлений с той стороны не поступает.
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