Сенатор Виктор Лискович в лагере беженцев: «Мы делаем всё необходимое, чтобы помощь дошла до каждого»

Новости Беларуси. 13 ноября в лагерь беженцев привезли генератор и начали устанавливать палатки для обогрева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается поступление гуманитарной помощи, организован подвоз воды и доставка дров. Сообщается, что на границе также дежурят медики. Белорусские военные и спасатели обеспечивают их необходимыми условиями для оказания помощи беженцам. Вместе с тем градус напряженности не спадает. Наш корреспондент Сергей Шуманский передает с границы.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Шестой день на белорусско-польской границе продолжают оставаться порядка 3 000 человек. Напомню, среди них около 500 детей, беременные женщины, старики. Сегодня ночью температура снова опускалась ниже ноля. В связи с этим очень много людей обращались за медицинской помощью. В основном это сильное переохлаждение. И, судя по прогнозам синоптиков, погода лучше уже не станет. Поэтому ситуация здесь, в лагере, с каждым днем будет становиться лишь критичнее.

Ситуация на границе под личным контролем Президента Беларуси. С самого утра 13 ноября Александр Лукашенко поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам. Сотрудники МЧС уже начали устанавливать специальные палатки, где будет собираться и аккумулироваться вся гуманитарная помощь. И затем уже раздаваться людям. Напомним, накануне Президент также распорядился обеспечить лагерь на границе дровами, водой, детей и женщин перевезти в комфортные для проживания условия. Но беженцы не хотят никуда уходить с границы, тем самым они демонстрируют Евросоюзу свое намерение идти до конца.

Help Belarus, water Belarus.