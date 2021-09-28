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Как узнать, какого роста будет ваш ребёнок? Проведите эти простые вычисления

28 сентября 2021 09:51
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Вопрос задержки роста волнует очень многих родителей. Конечно, в большинстве случаев оказывает влияние генетический фактор. У невысоких родителей дети не отличаются этим параметром. Однако причиной задержки может служить и дефицит выработки гормона роста.

Как узнать, какого роста будет ваш ребёнок? Проведите эти простые вычисления-1

Динамика зависит и от генетического роста, который можно очень просто рассчитать. К примеру, у мамы рост 165 сантиметров, а у папы – 180, мы соединяем эти две цифры и делим на два. Получается средняя цифра 172,5 сантиметра. Если рассчитываем рост для девочки, от средней цифры отнимаем 6,5 сантиметров. Итого генетический рост – 166 сантиметров. Если у родителей мальчик, к средней цифре прибавляем 6,5 сантиметров. Получаем рост 179 сантиметров для мальчика.

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# Реклама # общество # Анна Михно # Фотофакт

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