Александр Лукашенко: «Когда вы дотрагиваетесь до проекта Конституции, думайте о своих детях»

Новости Беларуси. Референдум по новой редакции Основного закона Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года. Это требование Президента. Об этом Александр Лукашенко заявил на расширенном заседании Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разработкой проекта Основного закона занимались эксперты в области науки и права, общественные деятели, экономисты, социологи и парламентарии – всего 36 человек.

28 сентября, подводя промежуточный итог работы комиссии, Президент подчеркнул, что вариант новой Конституции есть, однако в нем еще достаточно спорных моментов. Глава государства акцентировал внимание на механизме переходных положений. По мнению Александра Лукашенко, он продуман не до конца. Предстоит выработать четкое понимание того, как будут работать органы власти после обновления Конституции, каким образом должно формироваться Всебелорусское народное собрание, определиться с функциями Уполномоченного по правам человека. Доработок требуют и другие вопросы. При этом Александр Лукашенко уверен – совершенствовать Конституцию необходимо исключительно в интересах людей. Финальная редакция документа должна консолидировать белорусское общество и заложить прочный правовой фундамент для развития страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Разные точки зрения существуют в обществе и особенно среди людей, которые очень много сделали для становления этого государства. Но есть люди и другие, которые считают, что нам референдум не нужен – мы должны идти тем путем, которым идем, и Конституция этому не помеха. Это не принимается. Мы пообещали провести референдум по Конституции, от нас требовали. Только перемены – это не ломка, не слом, это эволюционное развитие. Поэтому Конституция нужна, потому что нужно нормальное движение вперед. Будем подразумевать это как перемены.

Уважаемые друзья, имея определенный опыт государственного управления и формирования Конституции, он уже не подходит, потому что это была Конституция практически, извините за нескромность (плохо или хорошо), написанная нынешним Президентом. Сегодня новое время, сегодня ситуация иная. И внешне, и по содержанию проект Конституции мы должны готовить, вот так мы это начали и вот эти ступени мы пройдем. Но самое главное, мы должны четко отвечать, когда берем проект Конституции в руки, на вопрос – зачем мы это делаем? Второй вопрос – кому это надо? Первый вопрос тесно связан со вторым.

При этом вопрос, что не нужно это и не нужно делать, отпадает, мы договорились. Конституцию мы должны усовершенствовать. Как бы хороша она ни была, ее надо усовершенствовать, но не оторваться от жизни. Я могу ответить на этот вопрос: делаем мы эту Конституцию – для белорусского народа. Я вам посоветую: когда вы дотрагиваетесь до проекта Конституции, думайте о своих детях.