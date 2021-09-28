«Должен понимать, что булки растут не на дереве!» Зачем ребёнка с самого детства приучать к труду?

Ольга Коршун, ведущая: Анатолий Михайлович, мы видим, что в саду работают студенты, помогают предприятию собрать урожай. А вы в свои школьные и студенческие годы помните, была такая практика? Выезжали в помощь колхозам?

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: Конечно, было. Я считаю, эта обязательная практика должна быть, потому что человек должен приучаться к труду с самого детства. Он должен понимать, что булки растут не на дереве, что есть зерно, яблоки, из которых потом получится джем или иная продукция. И когда молодой парень или девчонка своими руками потрудились, они понимают цену и что это не просто так. И второе – для ребят это заработок. Собственные деньги, лично заработанные – это же мотивация.

Ольга Коршун:

А у вас есть какой-то приусадебный участок, свой сад, где вы что-то выращиваете?

Анатолий Исаченко:

Нет, живу в квартире, приусадебного участка нет, но когда приезжаю к родителям супруги, там есть. Стараемся немного заниматься, когда есть время.