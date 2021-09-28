Прямой эфир

«Должен понимать, что булки растут не на дереве!» Зачем ребёнка с самого детства приучать к труду?

28 сентября 2021 10:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.

«Должен понимать, что булки растут не на дереве!» Зачем ребёнка с самого детства приучать к труду?-1

Ольга Коршун, ведущая:
Анатолий Михайлович, мы видим, что в саду работают студенты, помогают предприятию собрать урожай. А вы в свои школьные и студенческие годы помните, была такая практика? Выезжали в помощь колхозам?

«Должен понимать, что булки растут не на дереве!» Зачем ребёнка с самого детства приучать к труду?-3

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: 
Конечно, было. Я считаю, эта обязательная практика должна быть, потому что человек должен приучаться к труду с самого детства. Он должен понимать, что булки растут не на дереве, что есть зерно, яблоки, из которых потом получится джем или иная продукция. И когда молодой парень или девчонка своими руками потрудились, они понимают цену и что это не просто так. И второе – для ребят это заработок. Собственные деньги, лично заработанные – это же мотивация.

«Должен понимать, что булки растут не на дереве!» Зачем ребёнка с самого детства приучать к труду?-5

Ольга Коршун:
А у вас есть какой-то приусадебный участок, свой сад, где вы что-то выращиваете?

Анатолий Исаченко:
Нет, живу в квартире, приусадебного участка нет, но когда приезжаю к родителям супруги, там есть. Стараемся немного заниматься, когда есть время.

«Надо думать вперед». О санкциях жестко высказался Анатолий Исаченко – подробности здесь.

# Урожай # общество # Ольга Коршун # Анатолий Исаченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как узнать, какого роста будет ваш ребёнок? Проведите эти простые вычисления
28 сентября 2021 09:51

Как узнать, какого роста будет ваш ребёнок? Проведите эти простые вычисления

Грунт будет выниматься из-под воды. Как продвигается реконструкция набережной в Бресте, рассказал прораб
28 сентября 2021 08:40

Грунт будет выниматься из-под воды. Как продвигается реконструкция набережной в Бресте, рассказал прораб

«Это одна из самых тяжёлых травм». Насколько страшен перелом шейки бедра и как после него восстановиться?
28 сентября 2021 08:13

«Это одна из самых тяжёлых травм». Насколько страшен перелом шейки бедра и как после него восстановиться?