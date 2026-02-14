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Новости по тегу #Рыбалка

Областной рыболовный фестиваль прошёл на Дубровском водохранилище
14 февраля 2026 17:21

Областной рыболовный фестиваль прошёл на Дубровском водохранилище

Безопасная рыбалка зимой – напоминаем правила поведения на льду
10 февраля 2026 12:39

Безопасная рыбалка зимой – напоминаем правила поведения на льду

Ушёл под лёд во время рыбалки! Почему зимний сезон – 2025 оказался «провальным»?
08 января 2025 18:47

Ушёл под лёд во время рыбалки! Почему зимний сезон – 2025 оказался «провальным»?

Тонкий лёд ошибок не прощает – в Минской области утонули 2 рыбака
03 января 2025 14:06

Тонкий лёд ошибок не прощает – в Минской области утонули 2 рыбака

Прогулка на лодке, рыбалка и уха по-докшицки – чем ещё привлекает агроэкоусадьба в деревне Марговица?
23 декабря 2024 12:21

Прогулка на лодке, рыбалка и уха по-докшицки – чем ещё привлекает агроэкоусадьба в деревне Марговица?

Самая опасная пора – межсезонье. Напоминаем правила безопасной рыбалки
17 октября 2024 08:56

Самая опасная пора – межсезонье. Напоминаем правила безопасной рыбалки

Фестиваль рыбной ловли провели в Индии. Традиции уже несколько сотен лет
29 марта 2023 15:11

Фестиваль рыбной ловли провели в Индии. Традиции уже несколько сотен лет

Школьник пошёл на рыбалку и поймал большую акулу. Вот что было дальше
26 января 2023 09:00

Школьник пошёл на рыбалку и поймал большую акулу. Вот что было дальше

Весит больше 30 кг! Мужчина поймал огромную золотую рыбку
30 ноября 2022 11:10

Весит больше 30 кг! Мужчина поймал огромную золотую рыбку

Под Смолевичами спасли двух рыбаков. Мужчины провалились под лёд
23 марта 2022 14:07

Под Смолевичами спасли двух рыбаков. Мужчины провалились под лёд

Могилевчанин стал чемпионом мира в зимней рыбалке
17 марта 2022 12:03

Могилевчанин стал чемпионом мира в зимней рыбалке

В такой локации заместителя председателя Совета Республики вы точно не видели!
28 сентября 2021 10:58

В такой локации заместителя председателя Совета Республики вы точно не видели!