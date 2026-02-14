Новости по тегу #Рыбалка

Победителей наградили памятными призами. Но а возможность в следующий раз так же провести время с удочкой и похвастать уловом у рыбаков будет летом.
Такую погоду многие рыбаки считают идеальной для ловли. Сильный мороз и крепкий лед. Но все же вопрос безопасности остается на первом месте.
С начала года рыбалка уже «провально» закончилась для трех человек.
Выдвигаясь на рыбалку, с собой необходимо иметь спасательный набор. Это жилет и еще одна незаменимая вещь – пластиковые палочки. Благодаря им можно самостоятельно выбраться из воды, если вдруг провалился под лед.
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Рыбалка не всегда безопасна, особенно, когда лет непрочный. О правилах безопасности поговорили с гостьей.
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