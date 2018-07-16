«Приносим свои искренние извинения»: на сюжет СТВ о некачественном сервисе магазина мобильных телефонов ответила Москва

Новости Беларуси. Две недели назад выпуская сюжет о конфликте минчанки с одним из известных салонов связи, мы и подумать не могли, что наше слово отзовется в Москве.

Руководство головного офиса в первопрестольной отсмотрело сюжет на сайте телеканала СТВ и связались с корреспондентами программы «Добро пожаловаться» и уверили, что конфликт будет улажен очень быстро.

Чтобы извиниться за сотрудников белорусского филиала.

Напомним. Минчанка Ольга Морозова, приобрела в салоне мобильный телефон. Однако продали ей ненадлежащего качества и не тот, что она просила. Директор салона наотрез отказалась исправлять ошибку сотрудника.

И тогда к решению вопроса подключились съёмочная группа СТВ и юрист.

Екатерина Баширова, официальный представитель компании в Республике Беларусь:

Мы всегда идем навстречу к клиенту в сложных ситуациях и стремимся оперативно решать возникающие проблемы. Приносим свои искренние извинения перед покупателем за сложившуюся ситуацию. Мы оперативно связались с клиентом и решили проблему. Мы, безусловно,