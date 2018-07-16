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«Приносим свои искренние извинения»: на сюжет СТВ о некачественном сервисе магазина мобильных телефонов ответила Москва

16 июля 2018 10:44
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Новости Беларуси. Две недели назад выпуская сюжет о конфликте минчанки с одним из известных салонов связи, мы и подумать не могли, что наше слово отзовется в Москве.

Руководство головного офиса в первопрестольной отсмотрело сюжет на сайте телеканала СТВ и связались с корреспондентами программы «Добро пожаловаться» и уверили, что конфликт будет улажен очень быстро.

Чтобы извиниться за сотрудников белорусского филиала.

Напомним. Минчанка Ольга Морозова, приобрела в салоне мобильный телефон. Однако продали ей ненадлежащего качества и не тот, что она просила. Директор салона наотрез отказалась исправлять ошибку сотрудника.

И тогда к решению вопроса подключились съёмочная группа СТВ и юрист.

Екатерина Баширова, официальный представитель компании в Республике Беларусь:
Мы всегда идем навстречу к клиенту в сложных ситуациях и стремимся оперативно решать возникающие проблемы. Приносим свои искренние извинения перед покупателем за сложившуюся ситуацию. Мы оперативно связались с клиентом и решили проблему. Мы, безусловно,

продолжим работу над повышением уровня сервиса

«Приносим свои искренние извинения»: на сюжет СТВ о некачественном сервисе магазина мобильных телефонов ответила Москва-1

и предоставления максимального сектора услуг в наших магазинах.
Ольга Морозова, минчанка:
Через неделю со мной связались из главного офиса Москвы, предложили расторгнуть договор. Я завезла телефон назад, потом

приехали за документами и вернули мне деньги, которые я вносила.

Только, наверное, благодаря вам (корреспондентам программы «Добро пожаловаться» - ред.). Потому что остальные (милиция) никак не помогали.

Олег Усачев, СТВ:
Мы очень рады, что результаты нашей работы не заставили себя долго ждать! Ведь как говорится, один довольный клиент – это ещё 10 новых, а один обиженный – 20 тех, кто никогда ими не станет.

# Защита прав потребителей # общество # Екатерина Баширова

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