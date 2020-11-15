«Чем они себя выдают?» Смотрите, как местные жители и дружинники помогают охранять границу Беларуси
Новости Беларуси. Счастье человеческое не в том, чтобы хорошо умереть. Счастье в том, чтобы хорошо жить. Так говорил философ эпохи Возрождения. Видимо, этими словами руководствуются и те белорусы, кто добровольно помогает государству оберегать наш покой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дружинники – это хоть и отголосок советского прошлого, но весьма актуальный и в 2020-м. Это видно даже по запросам белорусов в поисковиках. Добровольцы помогают не только в городской или сельской черте, но и у границ. Как говорится, у каждого уважающего себя жителя приграничья просто обязан быть в телефоне контакт пограничной заставы.
На этой неделе наши корреспонденты познакомились с теми, кто хоть и вне присяги, но наши рубежи стережет.
Особенно показательным стал 2018-й – чемпионат мира по футболу в России и 20 пресеченных попыток. Излюбленное амплуа незаконных мигрантов – любопытный турист.
Николай Войцеховский, начальник охраны Национального парка «Беловежская пуща»:
Обхаживаем, объезжаем, тем более знаем и местное население. Хотя тут у нас туристический поток очень сильный последнее время. Если подозрительный человек с какими-то баулами или начинает интересоваться, где находится застава или граница, сразу мы оперативно информируем.
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Пограничная застава – это не только те, кто на службе. Это и те, кто стережет границу вне присяги. Застава «Переров» находится в пущанском лесу. Без пандемии через ближайший пункт пропуска с Польшей за сутки проходит до 300 туристов. По списку в добровольной дружине числятся 14 человек, но, по сути, все местное население начеку.
Дмитрий Бурко, начальник пограничной заставы «Переров»:
Координационное взаимодействие, в целом личное общение, проведение каких-либо занятий, инструктажей с членами добровольной дружины, как правило, хотя бы ежедневное общение по средствам мобильной связи.
Местные деревни, особенно те, что в пуще, малочисленные, а в туристический сезон прирастают в разы.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Мыслим как преступники. Ляцкие – через этот живописный населенный пункт проходит главный туристический маршрут. Тысячи людей ежедневно. Чем не отличный способ затеряться? Еще наверняка придется запастись провиантом. Это единственный магазин в пуще в радиусе 15 километров. И что очень удобно, до полькой границы всего 3 километра.
Правда, возьмут вас в магазине меньше чем за минуту. Выдаст вас даже продуктовый набор. Здешний продавец вовсе не промах.
Кристина Протосовицкая:
Чем они себя выдают?
Татьяна Дюдина, продавец:
Да как-то ведут себя не очень, оглядываются. Вот так бывает. Я даже одного... Позвонила, и задержали. Мы звоним на заставу. У нас есть все координаты, мы звоним своим ребятам. Так что у нас все здесь под контролем.
Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
На отдельных участках использование членов добровольных дружин при несении службы существенно позволяет сэкономить силы и средства пограничников и, таким образом, более эффективно осуществлять охрану государственной границы.
Студент из Варшавы собирал грибы – так и вышел за белыми в Беларусь, а к пожилому туристу скорая с белорусской стороны доехала быстрее, чем с польской. Жизнь – это всегда непредсказуемо, а жизнь на границе особенно. Это всегда про необычное стечение обстоятельств, и в подобных случаях помощь приходит именно от неравнодушных граждан.
Сегодня ряды брестских дружинников включает больше сотни человек. Но прийти на помощь готов практически каждый второй житель приграничья. Место жительства, шутят они, обязывает следить за порядком.