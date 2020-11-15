«Чем они себя выдают?» Смотрите, как местные жители и дружинники помогают охранять границу Беларуси

Новости Беларуси. Счастье человеческое не в том, чтобы хорошо умереть. Счастье в том, чтобы хорошо жить. Так говорил философ эпохи Возрождения. Видимо, этими словами руководствуются и те белорусы, кто добровольно помогает государству оберегать наш покой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дружинники – это хоть и отголосок советского прошлого, но весьма актуальный и в 2020-м. Это видно даже по запросам белорусов в поисковиках. Добровольцы помогают не только в городской или сельской черте, но и у границ. Как говорится, у каждого уважающего себя жителя приграничья просто обязан быть в телефоне контакт пограничной заставы. На этой неделе наши корреспонденты познакомились с теми, кто хоть и вне присяги, но наши рубежи стережет. Особенно показательным стал 2018-й – чемпионат мира по футболу в России и 20 пресеченных попыток. Излюбленное амплуа незаконных мигрантов – любопытный турист.

Николай Войцеховский, начальник охраны Национального парка «Беловежская пуща»:

Обхаживаем, объезжаем, тем более знаем и местное население. Хотя тут у нас туристический поток очень сильный последнее время. Если подозрительный человек с какими-то баулами или начинает интересоваться, где находится застава или граница, сразу мы оперативно информируем. Прочёсывали лес в поисках каратистов из Алжира. Как сотрудники «Беловежской пущи» задерживали правонарушителей

Пограничная застава – это не только те, кто на службе. Это и те, кто стережет границу вне присяги. Застава «Переров» находится в пущанском лесу. Без пандемии через ближайший пункт пропуска с Польшей за сутки проходит до 300 туристов. По списку в добровольной дружине числятся 14 человек, но, по сути, все местное население начеку.

Дмитрий Бурко, начальник пограничной заставы «Переров»:

Координационное взаимодействие, в целом личное общение, проведение каких-либо занятий, инструктажей с членами добровольной дружины, как правило, хотя бы ежедневное общение по средствам мобильной связи. Местные деревни, особенно те, что в пуще, малочисленные, а в туристический сезон прирастают в разы.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мыслим как преступники. Ляцкие – через этот живописный населенный пункт проходит главный туристический маршрут. Тысячи людей ежедневно. Чем не отличный способ затеряться? Еще наверняка придется запастись провиантом. Это единственный магазин в пуще в радиусе 15 километров. И что очень удобно, до полькой границы всего 3 километра. Правда, возьмут вас в магазине меньше чем за минуту. Выдаст вас даже продуктовый набор. Здешний продавец вовсе не промах.

Кристина Протосовицкая:

Чем они себя выдают? Татьяна Дюдина, продавец:

Да как-то ведут себя не очень, оглядываются. Вот так бывает. Я даже одного... Позвонила, и задержали. Мы звоним на заставу. У нас есть все координаты, мы звоним своим ребятам. Так что у нас все здесь под контролем.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

На отдельных участках использование членов добровольных дружин при несении службы существенно позволяет сэкономить силы и средства пограничников и, таким образом, более эффективно осуществлять охрану государственной границы.