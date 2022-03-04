«И хозяйство выигрывает, и учащиеся». Вот как в Витебской области готовятся к посевной

Новости Беларуси. С наступлением весны напряженный период начинается для аграриев – впереди посевная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От того, как сейчас сработают люди на земле, зависит будущая продовольственная безопасность. В Витебской области в кампанию включились и студенты профильных колледжей. Репортаж Виктора Пралича.

Новую мастерскую по ремонту сельхозмашин в Городокском аграрно-техническом колледже открыли еще в ноябре. И почти сразу местные сельхозорганизации начали поставлять сюда свою технику. День-два – и этот агрегат для подготовки почвы местного сельскохозяйственного предприятия будет отремонтирован. В поле хоть завтра.

Станислав Шарпалев – будущий техник-механик. В Городок получать профессию приехал из Минска. Говорит, здесь же учился и его отец. О том, что столичному парню придется быть причастным к посевной, даже не догадывался. Но уверяет – отремонтированное им оборудование сбоев не даст.

Станислав Шарпалев, студент Городокского аграрно-технического колледжа:

Помогаем инженерам. Иногда сами свои идеи подкидываем им. Все делаем максимально четко, стараемся все сделать идеально.

В мастерской кипит работа целыми днями. Здесь есть все необходимое для качественного обслуживания. От современной диагностики до устранения неполадок. Запасные части заказчики поставляют оперативно, поэтому простаивать ни ребятам, ни технике не приходится.

Владимир Шитько, директор Городокского аграрно-технического колледжа:

Сегодня для всех сельскохозяйственных предприятий, которые к нам обращаются, гораздо дешевле обходится этот ремонт. Это очень важная составляющая. И хозяйство выигрывает, и учащиеся выигрывают, которые набираются опыта. И через год, когда они придут непосредственно в сельхозпредприятие, он уже будет знать, как ремонтируют тот или иной агрегат, его уже не надо будет обучать.

Ресурсный центр колледжа сегодня делится своими возможностями. На учебный год здесь расписаны практические занятия для учащихся из других профильных колледжей со всей Витебской области.