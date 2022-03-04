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«И хозяйство выигрывает, и учащиеся». Вот как в Витебской области готовятся к посевной

04 марта 2022 14:17
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Новости Беларуси. С наступлением весны напряженный период начинается для аграриев – впереди посевная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От того, как сейчас сработают люди на земле, зависит будущая продовольственная безопасность. В Витебской области в кампанию включились и студенты профильных колледжей.  

Репортаж Виктора Пралича.  

«И хозяйство выигрывает, и учащиеся». Вот как в Витебской области готовятся к посевной-1

Новую мастерскую по ремонту сельхозмашин в Городокском аграрно-техническом колледже открыли еще в ноябре. И почти сразу местные сельхозорганизации начали поставлять сюда свою технику. День-два – и этот агрегат для подготовки почвы местного сельскохозяйственного предприятия будет отремонтирован. В поле хоть завтра.  

«И хозяйство выигрывает, и учащиеся». Вот как в Витебской области готовятся к посевной-4

Станислав Шарпалев – будущий техник-механик. В Городок получать профессию приехал из Минска. Говорит, здесь же учился и его отец. О том, что столичному парню придется быть причастным к посевной, даже не догадывался. Но уверяет – отремонтированное им оборудование сбоев не даст.  

«И хозяйство выигрывает, и учащиеся». Вот как в Витебской области готовятся к посевной-7

Станислав Шарпалев, студент Городокского аграрно-технического колледжа:  
Помогаем инженерам. Иногда сами свои идеи подкидываем им. Все делаем максимально четко, стараемся все сделать идеально.  

«И хозяйство выигрывает, и учащиеся». Вот как в Витебской области готовятся к посевной-10

В мастерской кипит работа целыми днями. Здесь есть все необходимое для качественного обслуживания. От современной диагностики до устранения неполадок. Запасные части заказчики поставляют оперативно, поэтому простаивать ни ребятам, ни технике не приходится.  

«И хозяйство выигрывает, и учащиеся». Вот как в Витебской области готовятся к посевной-13

Владимир Шитько, директор Городокского аграрно-технического колледжа:  
Сегодня для всех сельскохозяйственных предприятий, которые к нам обращаются, гораздо дешевле обходится этот ремонт. Это очень важная составляющая. И хозяйство выигрывает, и учащиеся выигрывают, которые набираются опыта. И через год, когда они придут непосредственно в сельхозпредприятие, он уже будет знать, как ремонтируют тот или иной агрегат, его уже не надо будет обучать.  

«И хозяйство выигрывает, и учащиеся». Вот как в Витебской области готовятся к посевной-16

Ресурсный центр колледжа сегодня делится своими возможностями. На учебный год здесь расписаны практические занятия для учащихся из других профильных колледжей со всей Витебской области.  

«И хозяйство выигрывает, и учащиеся». Вот как в Витебской области готовятся к посевной-19

Виктор Пралич, корреспондент:  
В перспективе в Городокском аграрно-техническом колледже хотят организовать передвижную мастерскую. «Скорую помощь» технике будут оказывать прямо в поле, что особенно актуально во время уборочной и посевной кампаний.  

# Сельское хозяйство # общество # Виктор Пралич # Станислав Шарпалев # Владимир Шитько # Фотофакт

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