Угостят блинами и чаем. 5 и 6 марта в ботаническом саду проведут программу «Масленичные выходные»

Новости Беларуси. Праздник проводов зимы. 5 и 6 марта в ботаническом саду организуют программу «Масленичные выходные». 5 марта днем для детей запланирована интерактивная костюмированная программа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Гостей в танцевальном флешмобе будут развлекать герои сказок. А вечером популярные хиты из кинофильмов исполнят звезды белорусской эстрады. Будут работать многочисленные фудкорты с традиционными масленичными угощениями. Запланирована программа «Тещины блины». Она придется по вкусу даже самым искушенным зрителям. На празднике будут звучать самые узнаваемые застольные песни.

Геннадий Ильинчик, организатор праздника:

Программа, которая будет театрализованная на нашей импровизированной сцене происходить, это «Тещины блины». Это театрализованная постановка с участием Молодежного театра эстрады, где такой персонаж, как Зинаида Фурор, будет угощать гостей блинами. Если на полях еще лежит снег, то в ботаническом саду уже специально к Международному женскому дню, к Масленице, к Прощеному воскресению мы подготовили специально выставку «Легенды весны», вырастили гиацинт.

Мероприятия будут проходить с 13:00 до 18:00. Запланированы народные игры, танцы и угощения: блины и горячий чай на травах с баранками. Завершится праздник традиционным сжиганием чучела.