«Мне надо за психолога ещё доплачивать». А должно ли быть базовое образование у мастера ногтевого сервиса?

Новости Беларуси. Профессия без диплома. Какие перспективы имеют люди без высшего образования, реально ли получить престижную работу и можно ли зарабатывать хорошие деньги, не имея специальности? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Еще несколько десятилетий назад работа мастера ногтевого сервиса была явно не в топе популярных специальностей. Однако идет время, и сейчас – это одна из самых популярных специальностей. Ольга, как вы пришли в нее?

Ольга Зайченко, страховой агент по диплому, работает мастером ногтевого сервиса:

Я отучилась на экономиста в сфере страхования, то бишь на страхового агента. В принципе, мне это не нужно было. Так как нас воспитывали еще в Советском Союзе родители, после 11-ти классов я не знала, кем я хочу стать. Папа сказал: «Иди на экономиста». Значит, я пошла на экономиста. То есть я отучилась, у меня есть корочка. По итогу я вышла без опыта работы. Ты никуда не устроишься, везде нужен опыт работы: где-то – год, где-то – два, где-то – больше. Моя первая работа – уже 19 лет было, нужны денежки – пошла в магазин сразу. Там поработала недолго – полгода. Пошла на фирму коммерческим агентом, потом – в декретный. В третьем декретном отпуске… Юлия Крыницкая:

Третий? То есть у вас трое детей? Ольга Зайченко:

У меня трое мальчишек. В третьем декретном отпуске я решила, что не хочу, не мое. Я хочу, чтобы у меня свободное время было, график, который я хочу. Сегодня детки могут болеть, завтра – гулять, тренировки, кружки и все остальное. Такая мысль у меня зародилась, и я начала ходить на курсы.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Ольга, вы считаете, бесполезно потратили время, учась? Ольга Зайченко:

Да, я считаю, что бесполезно потратила это время. Я могла сходить на очень много курсов. В сфере маникюра и педикюра я очень много курсов закончила. Юлия Крыницкая:

Все время повышаете квалификацию? Ольга Зайченко:

Постоянно повышаю квалификацию. Это интересно, мне нравится. Если я училась в том же техникуме, мне не нравилось. Экономика, бухгалтерия – мне скучно. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Вы упомянули вскользь: мне кажется, это на самом деле серьезная тема – я думаю, что Светлана сейчас скажет – когда Ольга сказала, что получила диплом, но везде нужен опыт работы. Куда ты не пытаешься, как молодой специалист себя пристроить, а никуда не берут – замкнутый круг. Возможно, вы бы работали по специальности, если бы взяли? Ольга Зайченко:

Может быть, да. Пошла бы куда-то.

Светлана Коростилева, директор кадрового агентства:

То что касается «никуда не берут» – это вопрос приложенных усилий: сто процентов куда-то возьмут. Я огромный могу вам перечислить перечень специальностей, где берут без опыта работы, но на определенных условиях. Как искать работу людям, которые не имеют опыта, но имеют диплом – это целая отдельная передача или одна длинная тема. Мне очень хочется прокомментировать то, что сказала Ольга. Мастер ногтевого сервиса, который имеет высшее образование. Поверьте мне, я тоже пользуюсь ногтевым сервисом. Мне, например, очень приятно, что мастер ногтевого сервиса имеет высшее образование. И те два часа, кода он обрабатывает мои ногти, мне есть с ним о чем поговорить. Я думаю, что Ольга тоже получила образование именно для того, чтобы к ней приходили клиенты, с которыми приятно поговорить, приятно общаться. Алеся Лакина:

А я с вами поспорю. Умный и образованный человек – это два разных человека. Нет, они могут быть, конечно, и умный, и образованный.

Михаил Василенко, директор частного учреждения образования, помогает сменить род деятельности:

Безусловно. Алеся Лакина:

Но не всегда умный человек – это образованный человек. Юлия Крыницкая:

Все-таки высшее образование какую-то базу подразумевает. Мне кажется, Ольга, даже в вашей нынешней профессии, надо обладать навыками психолога. Ольга Зайченко:

Да. Юлия Крыницкая:

Приходят такие, как Светлана. Светлана хочет поговорить, а кто-то молчит или делится какими-то своими переживаниями. Тоже надо к каждому найти подход. Курсы психологии не заканчивали?

Ольга Зайченко:

Я уже смеюсь, говорю, что мне надо за психолога еще доплачивать. Алеся Лакина:

Ольга, мне кажется, научные темы какие-то не поднимают во время того, когда делают ногти. Приходят женщины, девушки – расслабляются. Юлия Крыницкая:

Бывает, что девушка приходит выговориться – проблемы личной жизни. Алеся Лакина:

Но не на научные какие-то из университета темы. Не про экономику они же разговаривают, про личное. Светлана Коростилева:

Я спрашиваю о своих ногтях, правилах ухода, когда мне говорят, что это можно обрабатывать ржавой пилкой – как у меня было на самом деле – такой уход не подходит, а такой вам подходит. И когда я вижу, что у человека просто никакой подготовки, даже элементарной нет, я меняю этого мастера ногтевого сервиса.