Дзермант: Украина превратилась в Дикое поле, где собираются экстремисты и радикалы всех мастей

Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Трагедия, которая сейчас происходит в Украине – прямое следствие никуда не исчезающих аппетитов западного олигархата. Он изначально рассматривал эту богатейшую страну как лакомый ресурс, который необходимо либо оторвать от России, либо, разграбив, просто уничтожить. Что мы сейчас и наблюдаем. При этом собственно украинским олигархам, заработавшим все свои капиталы на «дерибане» оставшегося советского наследия, были сделаны заманчивые предложения: обещание сделать Украину членом ЕС и НАТО, пустить их в западный элитарный клуб. И они повели за этой утопической мечтой большинство населения страны, активно обрабатывая его подконтрольными СМИ. Но в острый момент геополитического и геоэкономического самоопределения Украина не смогла сохранить очень хрупкий внутренний баланс, что привело к государственному перевороту, гражданскому конфликту и отделению целых регионов, видевших себя в другом пространстве – вместе с Россией. Но даже в таком состоянии Украина оставалась лакомым куском – есть плодородные земли, выход к морю, значительное количество населения – это ведь тоже ресурс, который можно эксплуатировать, вытягивать к себе. И поэтому западное освоение Украины продолжилось – эту страну нужно было полностью перемолоть и сделать не просто периферией Запада, но агрессивным западным форпостом, с которого продолжалась бы экспансия дальше – в Россию и Беларусь.

Алексей Дзермант:

Алчный западный капитал не может остановиться, ему нужно все больше ресурсов для продолжения жизни, точно также как вампиру нужно все больше крови, высасываемой из жертв. Поэтому Украина накачивалась оружием, никакого серьезного внимания на разгул национализма и неонацизма не обращалось, наоборот, на Западе прекрасно понимали, что столкновение с Россией такой Украины неизбежно, на этом еще и заработать можно. Что сейчас и происходит. Последние соки украинской земли уходят на закупку западного оружия, и пока не вырвано милитаристское жало, никакого мира и безопасности там не будет. И не только там, но и в целом в регионе. Именно поэтому российское руководство приняло решение о проведении военной спецоперации на Украине. Иных вариантов уже не оставалось – украинские власти создали огромную ударную группировку для атаки на республики Донбасса, Украина объявила о намерении создать ядерное оружие, американские военные биолаборатории появились на территории этой страны. Украина превратилась в Дикое поле, где собирались и собираются экстремисты и радикалы всех мастей. Сама идеология украинского национализма построена по знакомому принципу западного капитализма. Носители бандеровского мировоззрения объявляются истинными «патриотами» и «сознательными» гражданами, все остальные должны либо принять эту идеологию, либо находиться в униженном положении из-за другой национальности, языка или вероисповедания. Эту идеологию стараются распространить на весь народ, который, в свою очередь, должен смотреть свысока и относится как к низшим к своим соседям – русским и белорусам, не принимающим такую модель мировоззрения и межнациональных отношений. Естественно, в такой ситуации конфликт неизбежен. Россия почти 8 лет ждала реализации Минских соглашений, которые должны были примерить части расколотого украинского общества, но в Украине все это время уклонялись от их выполнения и лелеяли мечты о реванше, насильственном подчинении Донбасса.