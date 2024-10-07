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Доходы «Минск-Арены» от внебюджетной деятельности составили свыше 11 миллионов рублей

07 октября 2024 18:18
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Доходы «Минск-Арены» от внебюджетной деятельности с начала года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили свыше 11 миллионов рублей,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Доходы «Минск-Арены» от внебюджетной деятельности составили свыше 11 миллионов рублей-2

Комплекс предоставляет более 25 форм услуг в различных видах спорта. Здесь также проводятся культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия.  Сейчас составляются планы на 2025 год. По прогнозам ожидается дальнейший рост прибыли. 

Доходы «Минск-Арены» от внебюджетной деятельности составили свыше 11 миллионов рублей-4

Алексей Прокопович, генеральный директор ГУ «Многопрофильный культурно-спортивный комплекс  «Минск-Арена»:
Стоимость одного мероприятия – около 1 миллиона, если даже не брать косвенных расходов и доходов. Эти мероприятия – основа нашего бюджета. И соответственно, мы планируем больше провести таких мероприятий в следующем году. Нам нужно будет подписывать контракты с непосредственными исполнителями.

Культурно-спортивный комплекс получает бюджетную поддержку, поскольку в соответствии с указом Президента в «Минск-Арене» на безвозмездной основе проходит тренировочный и соревновательный процесс национальных команд и специализированных школ.

# Алексей Прокопович # Минск-Арена

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