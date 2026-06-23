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Новости по тегу #Александр Евсеев

Каждый пятый товар – инновационный! Минская промышленность активно переходит на высокие технологии
23 июня 2026 07:08

Каждый пятый товар – инновационный! Минская промышленность активно переходит на высокие технологии

«Необходима социальная инфраструктура» – о развитии городов-спутников поговорили с экспертом
30 марта 2026 15:26

«Необходима социальная инфраструктура» – о развитии городов-спутников поговорили с экспертом

Социально-экономическое развитие Минска – о программе на пять лет поговорили с экспертом
30 марта 2026 15:22

Социально-экономическое развитие Минска – о программе на пять лет поговорили с экспертом

Валовой региональный продукт Минска за январь-октябрь 2025-го составил свыше 74 млрд рублей
09 декабря 2025 18:29

Валовой региональный продукт Минска за январь-октябрь 2025-го составил свыше 74 млрд рублей

Марафон чистоты! 25 октября в Беларуси пройдёт республиканский субботник
20 октября 2025 13:55

Марафон чистоты! 25 октября в Беларуси пройдёт республиканский субботник

Иностранные инвестиции в экономику Минска составили 2,1 млрд долларов за полгода
21 августа 2025 07:11

Иностранные инвестиции в экономику Минска составили 2,1 млрд долларов за полгода

Удельный вес Минска в общем объёме инвестиций в основной капитал превысил 21%
30 июля 2025 17:38

Удельный вес Минска в общем объёме инвестиций в основной капитал превысил 21%

Как прошли Дни Санкт-Петербурга в Минске – подводим итоги
21 июля 2025 15:26

Как прошли Дни Санкт-Петербурга в Минске – подводим итоги

Международный знак качества – о белорусских товарах поговорили со специалистом
21 июля 2025 15:24

Международный знак качества – о белорусских товарах поговорили со специалистом

С какими регионами России у Беларуси налажено сотрудничество – рассказал специалист
21 июля 2025 15:22

С какими регионами России у Беларуси налажено сотрудничество – рассказал специалист

Контракты на сумму более 700 миллионов белорусских рублей – как прошёл XII Форум регионов Беларуси и России
21 июля 2025 15:05

Контракты на сумму более 700 миллионов белорусских рублей – как прошёл XII Форум регионов Беларуси и России

Какие крупные инвестиционные проекты реализуются в Минске? Узнали у Александра Евсеева
27 мая 2025 19:18

Какие крупные инвестиционные проекты реализуются в Минске? Узнали у Александра Евсеева