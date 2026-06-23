Новости по тегу #Александр Евсеев

Такой прогресс стал возможен благодаря масштабному притоку инвестиций – темп роста вложений в основной капитал в первом полугодии ожидается не ниже 104 %.
На 2026 год заложена программа строительства – два жилых дома общей площадью 8 тысяч квадратных метров. Просто строительства жилья не достаточно. Необходимо транспортное сообщение.
Основными приоритетами программы является качество жизни населения. Качество и доступность предоставляемых ему услуг.
Импортозамещающих товаров выпущено на сумму свыше 1,6 млрд долларов.
Добровольцы будут трудиться в парковых зонах, приводить в порядок мемориалы.
Основные инвесторы – субъекты хозяйствования из России. На втором месте – бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов, их вклад в экономику города превысил 12%.
Динамика развития столицы остается положительной. Один из целевых показателей экономики города – среднемесячная заработная плата. За январь 2025 года она составила свыше 3 тысяч рублей. Это более чем на 18,5 % больше, по сравнению с январем 2024-го.
С 13 по 16 июля 2025 года в Минске прошли Дни Санкт-Петербурга. Проведено много встреч и диалоговых площадок, а также посещение Минского городского технопарка и Минского автомобильного завода.
В Санкт-Петербурге более 100 магазинов белорусских товаров. Белорусские продукты представлены и в сетевых гипермаркетах.
79 регионов из 89 – серьезный масштаб, потому что охвачена практически вся Российская Федерация.
Главное мероприятия лета 2025 года в союзной повестке – это XII Форум регионов Беларуси и России. Результаты озвучены: 211 соглашений, свыше 100 контрактов на общую сумму более 20 миллиардов российских рублей или 700 миллионов белорусских рублей.
«В 2024 году были завершены крупные проекты. Это реконструкция Минского автомобильного завода, которая позволит выпускать до 3 000 единиц техники. Также это реконструкция моторного завода, а также большое внимание сейчас уделяется развитию площадок технопарков».
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