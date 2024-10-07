Лукашенко проведёт переговоры с Путиным 9 октября. Что ещё известно о заседании лидеров стран СНГ?

Заявление о принципах обеспечения евразийской безопасности и недопустимости односторонних санкций сегодня приняли главы МИД СНГ. Их встреча прошла в преддверии саммита на уровне глав государств стран Содружества. Документы, которые будут переданы им на рассмотрение, проходят одобрение именно на заседании СМИД. Работа шла в узком и расширенном составе. Событий в Москве сегодня немало. Там работает съемочная группа СТВ. Подробности у нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Алена Сырова, политический обозреватель:

По факту саммит СНГ в Москве уже начался. Правда, сегодня его неформальная часть. Главы государств прямо сейчас общаются за ужином, и туда не допущены представители средств массовой информации. Несмотря на то, что повод сегодня есть вроде бы праздничный, у Владимира Путина день рождения, Президент России отмечает 72 года, повестка – есть все основания полагать – сегодняшнего общения самая что ни на есть серьезная. Это уже такая в своем роде традиция, когда лидеры стран, прежде чем официально и в составе делегаций пообщаться, обсудить вопросы повестки, общаются неформально, сверяют часы. И такой пример оказался заразительным.

Сегодня в таком же формате пообщались представители министерств иностранных дел стран СНГ. Начали СМИД, кстати, с приветствия Максима Рыженкова. Он в должности главы внешнеполитического ведомства Беларуси на таком мероприятии впервые. Почти два часа министры общались тет-а-тет. И, как сказал потом Сергей Лавров, в доверительной и откровенной обстановке. Обсуждали ситуацию в регионе, обсуждали другие наболевшие вопросы. В итоге публично дискутировали лишь на тему гуманитарного сотрудничества в сфере физической культуры. Так, например, решено в следующем году провести спартакиады для детей с ограниченными возможностями. Остальные же документы были подписаны в рабочем порядке, и мы расспросили главу нашего МИД, какие самые важные для Беларуси решения сегодня были приняты, давайте послушаем.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Что я хотел бы отметить… Несмотря на некоторые различия в позициях по некоторым вопросам, наша дискуссия показала, что руководители делегаций могут находить какие-то компромиссные решения и прислушиваются к мнению друг друга. Это важно для сохранения духа и сплоченности нашей организации. Хотя, конечно, все это давалось непросто, и некоторые вещи… Я их оставлю за скобками. Но, поверьте, сама атмосфера переговоров и общий дух был такой дружеский, партнерский. Для белорусской стороны представляет интерес принятие нашего совместного заявления о недопустимости в международных отношениях односторонних принудительных мер, санкций. Наша идея с Российской Федерацией нашла поддержку наших партнеров. Также блок вопросов о придании определенным российским центрам в различных совершенно гуманитарных и не только вопросах статуса центральных органов для проведения такой методической, учебной, научной деятельности. Ну и, конечно, совместное наше заявление об основных принципах сотрудничества при обеспечении безопасности в Евразии. Вот тоже важный документ, который говорит о том, что эта тема является одной из приоритетных в повестке дня СНГ, что мы не отдаем ее в плоскость работы других каких-то международных организаций. Стараемся, учитывая, что нас всех затрагивают сегодня процессы, которые происходят в нашем пространстве. Мы все готовы об этом говорить, готовы вырабатывать общие решения, которые как раз таки ведут к снижению напряженности в нашем регионе, готовы вместе сотрудничать с определенными какими-то своими допусками и определенным своим понимаем некоторых аспектов, но только аспектов.