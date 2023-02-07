В столице проходит 3-й этап конкурса «Минская смена». Своими идеями по молодёжной политике поделились участники

Новости Беларуси. В столице проходит третий этап конкурса «Минская смена». В числе первых идеями поделились участники с проектами в сфере молодежной политики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ребята работали над такими темами, как информационное противоборство в интернете, популяризация рабочих профессий и повышение политической культуры. Команды представили свои концепт-планы и познакомились с кураторами. В их числе представители городской власти. Они помогут участникам с реализацией их идей. А пять человек с темой «Патриотические проекты в воспитании молодежи» будут работать с мэром столицы Владимиром Кухаревым.

Екатерина Тишкова, студентка Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы хотим взять несколько возрастов, начиная с 6 лет до 31 года примерно, и в зависимости от возраста варьировать то, на что вообще будет направлено. Возможно, это создание какого-то сайта. Например, mir.pravo.by для детей, чтобы они включались в политическую жизнь, чтобы понимали, что есть какие-то моменты, в которых нужно участвовать, либо для старшего населения, что правительство какое-то решение приняло – для чего оно было принято?

Иван Квашко, студент Белорусского государственного университета:

Эти проекты как раз таки дают возможность молодым людям прямо выстраивать диалог с представителями органов государственной власти. Куратором нашей группы является председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Участники конкурса, конечно же, показали свою высокую подготовку, что они серьезно занимаются этими темами, что они вовлекают туда своих друзей, что они действительно не останавливаются на достигнутом, что их проекты действительно нужны людям. Конечно же, мы окажем полное содействие в реализации этих проектов, потому что для молодого человека всегда важно, чтобы его идеи были доведены до логического завершения.