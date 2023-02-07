«Ценны именно конкретные люди внутри госаппарата». Как работает западная разведка в других странах

Информационная война – это только видимая часть айсберга, которую обеспечивают западные аналитические структуры. На практике давно происходит соединение гражданской и военной сфер, армии и разведки, а также отказ от четкого разделения войны и мира. Какими методами ведется современное противостояние, расскажет Андрей Лазуткин. «Занимательная политология» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Сеть, которая работала у нас и в России, не управляется напрямую. А как же она работает? Сначала создается максимум легальных НКО: кто-то занимается кошками, кто-то птицами, кто-то образованием, велосипедами, сбором денег для инвалидов. Детям все это очень нравится, и они охотно идут в такие организации в любой стране мира. Просто не каждое государство имеет ресурсы все это финансировать. А тут пришли западники и говорят: а мы вам все сделаем. Суть такой работы – это постоянный поиск контактов с государством. Им надо нарабатывать связи, и ценны именно конкретные люди внутри госаппарата, которые начинают работать с НКО. Завтра они могут и деньги взять за что-то, но даже если просто с ними дружить – это уже прекрасно. Можно узнавать настроения и новости изнутри.

Все это появилось у нас после 2015 года. Для сравнения, в нулевые они работали гораздо более грубо. У нас создавалась коалиция оппозиционных групп, там выбирался единый кандидат, с ним шли на выборы. В конце он заявлял, что Лукашенко выборы не выиграл, и происходил митинг. Вот этот митинг определял успех всей кампании: сколько смогли вывести на улицу. Есть расчеты по цветным революциям, и для крупного города достаточно вывести 2-3 % населения. Если в Минске два миллиона человек, то это 40-60 тысяч – вот мы их и наблюдали в 2020 году. Это был успех, и у них получилась именно мобилизация людей. Другое дело, что не было нормального лидера, а потом фонды, которые собирали деньги, передрались со штабами, которые деньги распределяли.

Но такие удары наносят редко. А что делать в остальное время? А в это время работают НКО, но это все не про политику. Да, они могут влиять на общественное мнение по какому-то своему вопросу, например, экологии. Но, скорее, это такая проверка, как государство реагирует на проблему и насколько успешно можно влиять на принятие решения. Вспомните, например, как строили атомную станцию. Польша и Литва, у которых были свои атомные программы, пытались таким образом влиять, чтобы стройка не началась.

Андрей Лазуткин:

Но есть еще вопросы политики. Людям надо объяснять, что происходит. И тут нужны не лидеры партий (это просто уличная пехота для майдана, одноразовые люди), а аналитики и эксперты. И вот у нас раньше была группа примерно из 10 человек, которые в независимой прессе (каждый на своем сайте) комментировали события в стране и внешнюю политику. А им, чтобы работать, нужно получать вводные от хозяев, как трактовать то или иное событие. Например, начинается война в Украине, и все они поют одно и то же. Но надо не только подпевать, но и давать какие-то свои прогнозы, оценки, чтобы помогать западным специалистам. Где же трудятся эти специалисты? Как ни странно, обычно в университетах. Это гражданские люди, которые проводят исследования в своей области, например, изучают Восточную Европу. Если вы подающий надежды активист, будущий лидер, вас возьмут туда на учебу и стажировку, но потом вернут обратно. Потому что там хватает кому работать, а вы должны быть здесь. Вот это самая простая форма взаимодействия. А уже эти научные сотрудники консультируют разведку или армию по своей сфере. Все вместе это называется разведывательное сообщество. Там работают и частные структуры, которые делают аналитику на заказ, а есть еще и публичная сторона – это деятельность фондов.

Человек, который выступает, это Владимир Милов. Его в свое время приставили к Навальному. Заявления, что русскому народу надо больше санкций, он делает от имени фонда «Свободная Россия» (ну то есть смотрите: к санкциям призывают сами русские). А площадка – это так называемый Атлантический совет. Так вот Атлантический совет – это сегодня основная структура, которая делает публичную аналитику и по России, и по Беларуси. Именно они говорят то, что хотят сказать хозяева, может, вбросить какие-то тезисы или разъяснить обстановку, или рассказать, что начальство будет делать дальше. Все это публично, а не какие-то шифровки, как в кино. Вот из этого видео понятно, что они будут делать дальше у нас: вести контроль за обходом санкций и повышать их эффективность.

И если вы сотрудник [ресурсы, признанные в Беларуси экстремистскими – прим. ред.] (вот на кадрах офис в Праге), то кроме внутренних инструкций вы еще постоянно смотрите выступления вот такого начальства, какие-то опубликованные доклады и аналитику. Это ЦУ, которые получает верхушка сети, причем они сами все это сами смотрят, чтобы быть в обойме, а не потому что их заставляют. И вот так США влияют на своих сторонников по всему миру, не напрямую, а формируя у них единую картину. Но иногда то, что делают западники, нам на первый взгляд кажется непонятным. Если там все такие умные, зачем заниматься ерундой, например, продвигать тему ЛГБТ в Украине.

Андрей Лазуткин:

Казалось бы, надо думать, как танки и самолеты передать. Вот свежий репортаж «Голоса Америки» из Вашингтона. Там открыли выставку с фотографиями украинских голубых бойцов при участии украинского посла. А это они копируют то, что есть в армии США. На самом деле, такой боец более выгоден из-за своей страховки. Детей у него нет, постоянных пар они тоже не создают (мужчины по крайней мере), и даже если у них есть возможность заключить однополый брак, они этим обычно не пользуются. Там идет постоянная текучка партнеров. А если такого взять в армию, то любовь у них будет в тех подразделениях, где они служат, и такие отношения не оформляются, потому что они неуставные.

Поэтому в случае чего не надо платить жене, детям – это гораздо дешевле для бюджета. А кроме денег, будут ниже негативные оценки военных потерь. Такие, как он, скажут, вот умер как герой, молодец. Те, кто их не любит, грустить не будут. Семьи у них тоже нет, максимум родители. А если останется жив, деньги, которые он получит, когда поедет на гражданку, он тратит на себя, а не откладывает на образование детям или на крупные покупки жене. То есть государственные средства постоянно находятся в обороте. Это еще и идеальный потребитель в западном обществе. То есть все эти ценности, которые нам кажутся чем-то дурацким, все имеют какое-то обоснование.

И второй момент – им надо отмыть Украину от нацизма. В принципе, это вполне успешно получается. Потому что армия – это самая массовая силовая структура, куда набрали, отловили, мобилизовали обычных людей. И даже с учетом потерь совокупная численность силовых структур Украины минимум 700 тысяч человек, и «Азов», и все остальное там растворяется. Да, нацисты есть, но вот у нас тут и прогрессивные голубые бойцы, а еще есть и грузины, и поляки, и «калиновцы», и чеченцы-мусульмане, то есть полное разнообразие мнений.