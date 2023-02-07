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Молодой педагог из Минской области стала членом Молодёжного парламента. Как это помогло в общении с детьми?

07 февраля 2023 15:01
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Новости Беларуси. При Узденском районном Совете депутатов создан Молодежный парламент, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В его составе 16 человек. Это представители разных сфер. Среди них молодой педагог Алина Миронкова. Она инициатор многих школьных и районных проектов. Принимает активное участие в общественной жизни.

Подробнее в материале Анны Куртасовой.

Алина Миронкова родом из Могилевской области. Окончила Барановичский университет. Затем попала в центральный регион. Сначала работала учителем английского языка в Узденской второй школе. А недавно стала заместителем директора по воспитательной работе. Профессиональный рост налицо.

Молодой педагог из Минской области стала членом Молодёжного парламента. Как это помогло в общении с детьми?-1

Алина Миронкова, заместитель директора Узденской средней школы № 2 имени К.К. Крапивы:
Это любая документация, организация шестого школьного дня, профориентация, это физкультурно-массовая спортивная вся деятельность.

Молодой педагог из Минской области стала членом Молодёжного парламента. Как это помогло в общении с детьми?-4

С недавнего времени Алина Миронкова – представитель Молодежного парламента. Знает, что волнует сегодня сверстников. Четко понимает, как задержать молодежь на селе и чем занять в свободное время. Принимает активное участие в общественной жизни школы и района.

Подробности в видео.

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# Молодые специалисты # общество # Алина Миронкова # Анна Куртасова # Людмила Андреева # Вероника Бондарь # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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