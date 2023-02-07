Молодой педагог из Минской области стала членом Молодёжного парламента. Как это помогло в общении с детьми?

Новости Беларуси. При Узденском районном Совете депутатов создан Молодежный парламент, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В его составе 16 человек. Это представители разных сфер. Среди них молодой педагог Алина Миронкова. Она инициатор многих школьных и районных проектов. Принимает активное участие в общественной жизни.

Подробнее в материале Анны Куртасовой.

Алина Миронкова родом из Могилевской области. Окончила Барановичский университет. Затем попала в центральный регион. Сначала работала учителем английского языка в Узденской второй школе. А недавно стала заместителем директора по воспитательной работе. Профессиональный рост налицо.