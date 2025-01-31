В Минске проходит X съезд Федерации профсоюзов Беларуси

X съезд Федерации профсоюзов Беларуси, на котором рассматриваются итоги работы за 5 лет, а также определяется стратегия на следующую пятилетку, проходит 31 января в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный форум объединил представителей органов власти, министерств и ведомств, крупнейших предприятий: в одном зале собрался профсоюзный актив со всей страны. Приветственное слово участникам мероприятия направил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что это поистине масштабный форум, объединяющий белорусов всех профессий и продолжающий лучшие традиции профсоюзного движения.

«Сегодня федерация вносит значительный вклад в укрепление суверенной и независимой Беларуси, отстаивает принципы социальной справедливости и равенства в новой модели общественного развития. Решение трудовых споров, помощь в создании надлежащих условий работы, совершенствование законодательства в интересах человека труда – обеспечили вам высокое доверие наших людей», – подчеркнул белорусский лидер.

Приветственное слово главы государства присутствующим зачитал Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента. Сегодня порядка 500 делегатов со всех регионов страны примут программу действий на ближайшие пять лет. Еще до начала мероприятия состоялась важная церемония: подписание генерального соглашения на 2025-2027 годы. Оплата труда, занятости и гарантии работников – документ закрепил договоренности правительства, профсоюзов и нанимателей в самых различных областях.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Вся наша работа профсоюзов будет пронизана решениями, направленными на принятие таких мер, которые будут влиять на качественную составляющую. У нас не появляется новых каких-то площадей. Нам необходимо достигать на том, что мы имеем, лучших результатов. Благодаря качественной работе наших тружеников, новым технологиям, поиску решений, оптимизации производства и различным другим моментам.

За прошедшие пять лет профсоюзы достигли высоких результатов в различных областях. С 2020 года федерация помогла вернуть работникам более 16,5 миллиона рублей незаконно удержанных и невыплаченных денежных сумм. Выявлено порядка 250 тысяч нарушений законодательства. Сотни раз профсоюзные юристы защищали интересы трудящихся в судах, в том числе помогли с восстановлением на службе более 260 человек. На этом деятельность профсоюзов не заканчивается. Среди других задач – усиление качества работы и определение новых направлений для достижения целей, которые сегодня стоят перед нашей страной.

Лела Шпак, председатель Гродненской областной организации профсоюза работников образования и науки:

Основная наша задача – социально-экономическая защита наших людей. Хочу сказать, что у нас сделан большой шаг вперед, особенно в последние годы, он касается контрактной формы найма трудовых отношений. И если два года назад у нас средняя надбавка в области была 16 %, сегодня она у нас 35 составляет. Работа, которая сейчас проведена, она даст свои плоды в будущем.