Госавтоинспекция проводит единый день безопасности дорожного движения

Дорога не прощает ошибок. Под таким девизом по всей стране пройдет единый день безопасности дорожного движения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия носят профилактический характер и направлены, прежде всего, на предупреждение ДТП с тяжкими последствиями. Сотрудники ГАИ проведут разъяснительную работу в трудовых коллективах и учреждениях образования, напомнят о последствиях безрассудного поведения и ответственности за различные нарушения в сфере дорожной безопасности. Кроме того, инспекторы усилят контроль на дорогах, уделят внимание безопасности пешеходов.