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Госавтоинспекция проводит единый день безопасности дорожного движения

31 января 2025 10:44
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Дорога не прощает ошибок. Под таким девизом по всей стране пройдет единый день безопасности дорожного движения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госавтоинспекция проводит единый день безопасности дорожного движения -2

Мероприятия носят профилактический характер и направлены, прежде всего, на предупреждение ДТП с тяжкими последствиями. Сотрудники ГАИ проведут разъяснительную работу в трудовых коллективах и учреждениях образования, напомнят о последствиях безрассудного поведения и ответственности за различные нарушения в сфере дорожной безопасности. Кроме того, инспекторы усилят контроль на дорогах, уделят внимание безопасности пешеходов.

Госавтоинспекция проводит единый день безопасности дорожного движения -4

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Повышенное внимание – своевременному отстранению от участия в дорожном движении нетрезвых и бесправников, контролю за соблюдением правил пользования устройствами связи во время движения. К рейдовым мероприятиям на территории Гомельской и Минской областей подключатся экипажи спецподразделения ДПС «Стрела». Всем участникам дорожного движения важно соблюдать ПДД. Водителям – учитывать скоростные ограничения, погодные условия, строго выполнять требования сигналов светофоров и дорожных знаков. Пешеходам – быть предсказуемыми, смотреть по сторонам, в темноте обозначать себя световозвращающими элементами.

Организован круглосуточный мониторинг ситуации на дорогах. Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

# ГАИ # Правила дорожного движения

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