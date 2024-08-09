В Совете Республики обсудили законопроект о пенсионном обеспечении военнослужащих

Увеличение выплат ветеранам и другим категориям. Вопросы пенсионного обеспечения военных пенсионеров рассмотрены на экспертном совете. Заседание прошло под руководством председателя Совета Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение. Прежде чем одобрить его, парламентарии тщательно изучают со специалистами, учитывают и поступившие вопросы от граждан по данной теме. Документ, вынесенный на обсуждение, своевременный – отметила Наталья Кочанова. В последнее время участились обращения, связанные с пенсионным обеспечением, в том числе тех людей, которые служили в Советском Союзе и других странах. Проект предполагает установить единые условия и порядок выплаты пенсий военным пенсионерам всех силовых ведомств Беларуси в случаях их прибытия на постоянное жительство в Беларусь или выезда за пределы страны.

Сергей Алейник, п редседатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности: Этот закон направлен на приведение национального законодательства в соответствие с предстоящими изменениями, связанными с выходом Республики Беларусь и ряда других стран из международных договоров, которые были заключены в 1992 году в рамках СНГ, и которые регулировали вопросы пенсионного обеспечения некоторых категорий военнослужащих, погранвойск, органов внутренних дел. Нынешний законопроект направлен на сохранение соцобеспечения всех без исключения категорий военнослужащих, представителей силовых структур Республики Беларусь.

Проект предусматривает увеличение размера выплат пенсий отдельным категориям ветеранов. Это граждане, которые в годы Великой Отечественной войны были награждены медалями, орденами за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Еще одна новация – граждане, которые направлялись для обслуживания воинского контингента во время боевых действий в Афганистане, на территории других стран. Как правило, это медработники, работники почты, кухни, которые также в условиях боевых действий работали с риском для жизни. Действительно они сегодня пенсионного возраста, им нужна поддержка со стороны государства. И законопроектом устанавливается также ежемесячное повышение пенсий.

В Беларуси проводится масштабная работа по совершенствованию законодательства в области социальной защиты. Меры поддержки принимаются в отношении различных категорий граждан.