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В Совете Республики обсудили законопроект о пенсионном обеспечении военнослужащих

09 августа 2024 11:51
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Увеличение выплат ветеранам и другим категориям. Вопросы пенсионного обеспечения военных пенсионеров рассмотрены на экспертном совете. Заседание прошло под руководством председателя Совета Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Совете Республики обсудили законопроект о пенсионном обеспечении военнослужащих-1

Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение. Прежде чем одобрить его, парламентарии тщательно изучают со специалистами, учитывают и поступившие вопросы от граждан по данной теме. Документ, вынесенный на обсуждение, своевременный – отметила Наталья Кочанова. В последнее время участились обращения, связанные с пенсионным обеспечением, в том числе тех людей, которые служили в Советском Союзе и других странах. Проект предполагает установить единые условия и порядок выплаты пенсий военным пенсионерам всех силовых ведомств Беларуси в случаях их прибытия на постоянное жительство в Беларусь или выезда за пределы страны.

В Совете Республики обсудили законопроект о пенсионном обеспечении военнослужащих-4

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
Этот закон направлен на приведение национального законодательства в соответствие с предстоящими изменениями, связанными с выходом Республики Беларусь и ряда других стран из международных договоров, которые были заключены в 1992 году в рамках СНГ, и которые регулировали вопросы пенсионного обеспечения некоторых категорий военнослужащих, погранвойск, органов внутренних дел. Нынешний законопроект направлен на сохранение соцобеспечения всех без исключения категорий военнослужащих, представителей силовых структур Республики Беларусь.

В Совете Республики обсудили законопроект о пенсионном обеспечении военнослужащих-7

Проект предусматривает увеличение размера выплат пенсий отдельным категориям ветеранов. Это граждане, которые в годы Великой Отечественной войны были награждены медалями, орденами за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу.

В Совете Республики обсудили законопроект о пенсионном обеспечении военнослужащих-10

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Еще одна новация граждане, которые направлялись для обслуживания воинского контингента во время боевых действий в Афганистане, на территории других стран. Как правило, это медработники, работники почты, кухни, которые также в условиях боевых действий работали с риском для жизни. Действительно они сегодня пенсионного возраста, им нужна поддержка со стороны государства. И законопроектом устанавливается также ежемесячное повышение пенсий.

В Беларуси проводится масштабная работа по совершенствованию законодательства в области социальной защиты. Меры поддержки принимаются в отношении различных категорий граждан.

# Государственная политика # общество # Сергей Алейник # Наталия Павлюченко

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