Лукашенко: бешеными темпами в мире увеличивается население – спрос на продовольствие постоянно растёт

На масштабном совещании с внушительным составом участников, в том числе и тех, кто помнит, как начиналась и реализовывалась программа спасения села, на повестке Шкловский и Оршанский районы. Сначала детальный разбор текущей работы в этих двух валообразующих районах. После чего предстоит определиться с методами повышения эффективности сельскохозяйственного производства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пришло время сделать очередной шаг в важнейшей для Беларуси отрасли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему? Некоторые это основывают на том, что ну вот это же Лукашенко, он аграрник и так далее, поэтому он больше занимается сельским хозяйством. Слушайте, если бы сказали, что Попков аграрник или Заяц, в это можно было поверить. Никакой я не аграрник. У меня глубины знаний в сельском хозяйстве, я понимаю, явно недостаточно для того, чтобы меня называли аграрником. Но душа у меня крестьянская. Я понимаю, что это главное. Без развития села страны не будет. А во-вторых, спрос на продовольствие постоянно возрастает и будет расти. К сожалению, лишних земель на планете нет. Бешеными темпами в мире растет население. Вот простая формула. Ну и нам нельзя отстать. В-третьих, сельское хозяйство нам дает хорошее развитие. Валовый внутренний продукт получает хороший процент от нашего продовольствия. Ну и в-четвертых, это имидж нашей страны. Один человек в сельском хозяйстве обеспечивает работу от 7 до 10 человек в городе.