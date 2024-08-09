МИД: заявлениями о Беларуси еврочиновники прикрывают собственные провалы и необдуманные решения

Заявлениями о Беларуси еврочиновники прикрывают собственные провалы и необдуманные решения. Внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением в связи с реакцией европейской службы внешних действий на очередную годовщину президентских выборов в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МИД подчеркнули, что, следуя своим независимым курсом, наша страна успешно развивается, несмотря на беспрецедентное санкционное давление. Растет и благосостояние граждан. Только за пять месяцев 2024 года реальные денежные доходы населения увеличились более чем на 9 %. В то же время ситуация в странах ЕС вызывает все большее недовольство простых граждан. Своими громкими заявлениями в отношении Беларуси еврочиновники хотят прикрыть собственное бессилие, отвлечь граждан от проблем, которые они не способны решить.