МИД: заявлениями о Беларуси еврочиновники прикрывают собственные провалы и необдуманные решения
Заявлениями о Беларуси еврочиновники прикрывают собственные провалы и необдуманные решения. Внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением в связи с реакцией европейской службы внешних действий на очередную годовщину президентских выборов в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В МИД подчеркнули, что, следуя своим независимым курсом, наша страна успешно развивается, несмотря на беспрецедентное санкционное давление. Растет и благосостояние граждан. Только за пять месяцев 2024 года реальные денежные доходы населения увеличились более чем на 9 %. В то же время ситуация в странах ЕС вызывает все большее недовольство простых граждан. Своими громкими заявлениями в отношении Беларуси еврочиновники хотят прикрыть собственное бессилие, отвлечь граждан от проблем, которые они не способны решить.
Высокопарные фразы о мифической поддержке Евросоюзом белорусского народа, в том числе финансовой, мы слышим на протяжении десятилетий. Белорусы – мудрые люди и прекрасно видят, куда такая якобы поддержка завела другие страны. В МИД уверены, если бы еврочиновники из Брюсселя на самом деле думали о своих гражданах, то нашли бы возможности для выстраивания конструктивного взаимодействия с Минском.