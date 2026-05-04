В Совете Республики наградили представителей республиканских и региональных СМИ

Во времена фейков СМИ остаются защитниками правды и суверенитета страны. Об этом 4 мая заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на торжественной церемонии награждения руководителей и работников средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча прошла накануне сразу двух важных дат: профессионального праздника работников радио и телевидения, а также Дня Победы. Председатель Совета Республики подчеркнула: вместе мы пресекаем попытки исказить информацию и переписать нашу священную историю. Это невозможно, пока на защите достижений предков стоят профессионалы слова. Сегодня награды получили представители республиканских и региональных медиа.

Артем Апанович, корреспондент Белорусского телеграфного агентства:

Очень важно достоверно, полно, своевременно преподносить эту информацию, чтобы люди знали, что происходит в стране, как это повлияет на их жизнь. И нашей работой является как раз донести эту информацию полно, достоверно до граждан.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:

По уровню доверия мы видим, что белорусская журналистика развивается, работает на доверие наших читателей, слушателей, и уровень доверия, опять же, исходя из данных социологических опросов, растет в белорусской государственной журналистике, которая представлена во всех информационных средах.

После торжественной части – обязательный диалог. Говорили о работе средств массовой информации в Беларуси.