В Совмине обсудили концепцию празднования 80-й годовщины Великой Победы

Военный парад в обновленном формате, праздничное оформление городов и создание тематической экспозиции в Минском международном выставочном центре. Беларусь готовится отметить 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Концепцию празднования юбилейной даты 25 февраля обсудили в Совете Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание оргкомитета провел Роман Головченко.

До 9 Мая – чуть больше двух месяцев. Планы всех культурных мероприятий уже определены. Как отметил премьер-министр, в 2024 году к украшению Минска и других городов подошли нестандартно, использовали много новых идей. В том числе по увековечению памяти героев-освободителей, которые внесли значительный вклад в освобождение Беларуси. Сохранить высокий уровень организации мероприятий необходимо и в 2025 году. Одним из ключевых событий станет военный парад, который пройдет в новом формате. Участие в нем примут более 24 расчетов, в том числе военнослужащие из дружественных стран.

Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

В этом году парад будет построен практически из двух равноценных частей. Одна – историческая часть, и вторая – современная часть. Историческая часть будет включать в себя прохождение ретро-техники. Это будут исторические парадные расчеты в форме военных лет, с вооружением военных лет. И, по сути, историческая часть будет построена на отдельных элементах парада победы 1945-го года в Москве. Важной частью праздничной программы станет тематическая экспозиция в Международном выставочном центре. По масштабу проект будет сопоставим с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. Экспонаты на выставку привезут со всех регионов страны.