В Совмине обсудили концепцию празднования 80-й годовщины Великой Победы
Военный парад в обновленном формате, праздничное оформление городов и создание тематической экспозиции в Минском международном выставочном центре. Беларусь готовится отметить 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Концепцию празднования юбилейной даты 25 февраля обсудили в Совете Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание оргкомитета провел Роман Головченко.
До 9 Мая – чуть больше двух месяцев. Планы всех культурных мероприятий уже определены. Как отметил премьер-министр, в 2024 году к украшению Минска и других городов подошли нестандартно, использовали много новых идей. В том числе по увековечению памяти героев-освободителей, которые внесли значительный вклад в освобождение Беларуси. Сохранить высокий уровень организации мероприятий необходимо и в 2025 году. Одним из ключевых событий станет военный парад, который пройдет в новом формате. Участие в нем примут более 24 расчетов, в том числе военнослужащие из дружественных стран.
Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
В этом году парад будет построен практически из двух равноценных частей. Одна – историческая часть, и вторая – современная часть. Историческая часть будет включать в себя прохождение ретро-техники. Это будут исторические парадные расчеты в форме военных лет, с вооружением военных лет. И, по сути, историческая часть будет построена на отдельных элементах парада победы 1945-го года в Москве.
Важной частью праздничной программы станет тематическая экспозиция в Международном выставочном центре. По масштабу проект будет сопоставим с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. Экспонаты на выставку привезут со всех регионов страны.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Все, что привело советский народ к Великой Победе за четыре года этой ужасной войны. Весь путь, который прошел белорусский народ и весь советский народ для того, чтобы освободить нашу землю от немецко-фашистских захватчиков.
Кроме того, на заседании был поднят вопрос о награждении городов и населенных пунктов вымпелом «За мужнасць i стойкасць у гады Вялiкай Айчыннай вайны».