Празднование значимых дат и создание религиозных центров – Лукашенко встретился с митрополитом Вениамином

Еще одно мероприятие в графике главы государства – встреча с митрополитом Вениамином. Повод для обсуждений ответственный – подготовка и празднование значимых дат для православной церкви и населения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также Президенту было важно услышать мнение митрополита касательно состоявшейся недавно встречи с представителями религиозных конфессий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне важно знать ваше мнение в этом плане. Особенно в плане создания определенных центров наших религий. Я знаю, что наша православная церковь всегда ревностно ко всему параллельному относилась, но и они тоже ревностно относятся ко всему. Поэтому ваше мнение для меня здесь очень важно. Второй вопрос. Мы с вами по весне, когда природа уже будет благоухать и расцветать, побываем в Жировичах, посмотрим, что там надо еще сделать, чтобы это было достойно. Поскольку, как ни крути, православная церковь – это 80 с лишним процентов верующих среди нашего населения, это основная религия, конфессия, и достойно должно быть в Жировичах. Чтобы посмотрели и другие, как надо делать и что мы хотим сделать.