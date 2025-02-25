Празднование значимых дат и создание религиозных центров – Лукашенко встретился с митрополитом Вениамином
Еще одно мероприятие в графике главы государства – встреча с митрополитом Вениамином. Повод для обсуждений ответственный – подготовка и празднование значимых дат для православной церкви и населения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также Президенту было важно услышать мнение митрополита касательно состоявшейся недавно встречи с представителями религиозных конфессий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне важно знать ваше мнение в этом плане. Особенно в плане создания определенных центров наших религий. Я знаю, что наша православная церковь всегда ревностно ко всему параллельному относилась, но и они тоже ревностно относятся ко всему. Поэтому ваше мнение для меня здесь очень важно.
Второй вопрос. Мы с вами по весне, когда природа уже будет благоухать и расцветать, побываем в Жировичах, посмотрим, что там надо еще сделать, чтобы это было достойно. Поскольку, как ни крути, православная церковь – это 80 с лишним процентов верующих среди нашего населения, это основная религия, конфессия, и достойно должно быть в Жировичах. Чтобы посмотрели и другие, как надо делать и что мы хотим сделать.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Прежде всего хотелось поблагодарить за то, что вы так заботитесь о духовных центрах. У нас и Жировичи, и Полоцк – два таких центра, которые привлекают внимание всего мира, не только белорусов. В прошлом году завершилась реконструкция Успенского собора в Жировичах. В конце года в Полоцке был сдан и в начале этого года мы открывали древний храм Спасов, который создавался преподобной Ефросинией Полоцкой.
Что касается православных праздников, масштабные мероприятия пройдут в полоцком монастыре, а также в монастыре в Жировичах. Сегодня здесь продолжается реконструкция. Как подчеркнул Президент, внимание нужно уделить не только зданию, но и окрестностям.
Подробности – в следующем эфире.