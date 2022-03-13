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В Минске в «Солнечной долине» проходят лыжные состязания среди руководителей

13 марта 2022 08:28
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Новости Беларуси. Воскресный день 13 марта руководство Минска и столичных предприятий решило провести на лыжне. Соревнования прямо сейчас проходят в горнолыжном центре «Солнечная долина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подробности узнаем у нашего корреспондента. На связи со студией Арина Верховская, она готова рассказать, какая атмосфера царит на празднике спорта.  

В Минске в «Солнечной долине» проходят лыжные состязания среди руководителей -1

Арина Верховская, корреспондент:  
Доброе утро! Небольшой мороз, мягкий снег и приподнятое настроение. Что еще нужно для отличного времяпрепровождения, а точнее участия в лыжном турнире руководителей организаций и предприятий города Минска? В «Солнечной долине» сегодня настоящий праздник спорта. За победу борются 26 столичных команд.  

В Минске в «Солнечной долине» проходят лыжные состязания среди руководителей -4

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:  
Мы как самая заряжена организация стартанули не только работой, но и спортивными мероприятиями. В этом году в полном боевом составе. Команда – четыре человека, пятый в запасе. Все заряжены только на победу, будем стараться не подвести команду, организацию и организаторов.  

В Минске в «Солнечной долине» проходят лыжные состязания среди руководителей -7

Арина Верховская:  
Уже через несколько минут начнется подведение итогов, и совсем скоро мы сможем узнать команду победителя.  

«Настоящий руководитель может все». Александр Дорохович посетил соревнования в «Солнечной долине» (подробнее здесь).  

# Спортивные соревнования # общество # Арина Верховская # Сергей Панев # Фотофакт

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