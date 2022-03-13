В Минске в «Солнечной долине» проходят лыжные состязания среди руководителей

Новости Беларуси. Воскресный день 13 марта руководство Минска и столичных предприятий решило провести на лыжне. Соревнования прямо сейчас проходят в горнолыжном центре «Солнечная долина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности узнаем у нашего корреспондента. На связи со студией Арина Верховская, она готова рассказать, какая атмосфера царит на празднике спорта.

Арина Верховская, корреспондент:

Доброе утро! Небольшой мороз, мягкий снег и приподнятое настроение. Что еще нужно для отличного времяпрепровождения, а точнее участия в лыжном турнире руководителей организаций и предприятий города Минска? В «Солнечной долине» сегодня настоящий праздник спорта. За победу борются 26 столичных команд.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

Мы как самая заряжена организация стартанули не только работой, но и спортивными мероприятиями. В этом году в полном боевом составе. Команда – четыре человека, пятый в запасе. Все заряжены только на победу, будем стараться не подвести команду, организацию и организаторов.