В Солигорской гимназии появилось новое направление – школьники учатся создавать проекты домов и районов

Новости Беларуси. Готовить кадры для реального сектора экономики, начиная со школьной скамьи. Такая задача стоит перед системой образования. Уже несколько лет старшеклассники могут выбирать разные направления, например, педагогическое или аграрное. С этого учебного года добавилось инженерное, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего в Минской области открылось шесть профильных классов и около 40 групп. Готовят к поступлению на инженерные специальности и в одной из гимназий Солигорска.

Углубленное изучение профильных предметов – это одно, а вот знакомство с конкретными инженерными проектами – совсем другое дело. Так школьники точно смогут понять, насколько им близко это направление. Десятиклассники солигорской гимназии № 3 осваивают новые для себя программы, учатся создавать проекты дорог, домов и даже районов.

Анна Кисель, ученица гимназии № 3 Солигорска:

Я бы хотела стать инженером, потому что, мне кажется, эта профессия очень востребована в наше время. Также мне нравится заниматься физикой и математикой.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

В группе занимаются ребята с сильными знаниями по физике и математике. Здесь запланированы практические работы в программах инженерной направленности. Сейчас изучают простейшие 3D-модели устройств.