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В Солигорской гимназии появилось новое направление – школьники учатся создавать проекты домов и районов

04 октября 2023 14:40
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Новости Беларуси. Готовить кадры для реального сектора экономики, начиная со школьной скамьи. Такая задача стоит перед системой образования. Уже несколько лет старшеклассники могут выбирать разные направления, например, педагогическое или аграрное. С этого учебного года добавилось инженерное, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего в Минской области открылось шесть профильных классов и около 40 групп. Готовят к поступлению на инженерные специальности и в одной из гимназий Солигорска.

В Солигорской гимназии появилось новое направление – школьники учатся создавать проекты домов и районов-1

Углубленное изучение профильных предметов – это одно, а вот знакомство с конкретными инженерными проектами – совсем другое дело. Так школьники точно смогут понять, насколько им близко это направление. Десятиклассники солигорской гимназии № 3 осваивают новые для себя программы, учатся создавать проекты дорог, домов и даже районов.

В Солигорской гимназии появилось новое направление – школьники учатся создавать проекты домов и районов-4

Анна Кисель, ученица гимназии № 3 Солигорска:
Я бы хотела стать инженером, потому что, мне кажется, эта профессия очень востребована в наше время. Также мне нравится заниматься физикой и математикой.

В Солигорской гимназии появилось новое направление – школьники учатся создавать проекты домов и районов-7

Екатерина Ковальчук, корреспондент:
В группе занимаются ребята с сильными знаниями по физике и математике. Здесь запланированы практические работы в программах инженерной направленности. Сейчас изучают простейшие 3D-модели устройств.

В Солигорской гимназии появилось новое направление – школьники учатся создавать проекты домов и районов-10

Ответственность подготовить десятиклассников к поступлению взяла на себя молодой специалист Вероника Шаповал. Группа небольшая. На профильное обучение в этом году пришли шесть человек.

Подробности в видеоматериале.

# Школы в Беларуси # общество # Екатерина Ковальчук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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