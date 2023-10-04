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Ульяновский ТЮЗ приехал с гастролями в Минск. Зрители могут сами поучаствовать в спектакле

04 октября 2023 14:19
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Минск продолжает укреплять сотрудничество с регионами России по многим направлениям. Речь в том числе о культурном взаимодействии. Так, с гастролями в Минск приехал Ульяновский театр юного зрителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В белорусскую столицу гости из России привезли постановки по произведениям Корнея Чуковского и драматурга Керена Климовски. Их главная особенность – глубокое вовлечение зрителей в сценический процесс. Во время спектаклей актеры общаются и всячески взаимодействуют со зрительным залом.

Ульяновский ТЮЗ приехал с гастролями в Минск. Зрители могут сами поучаствовать в спектакле-1

Эдуард Терехов, художественный руководитель Ульяновского театра юного зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР» (Россия):
Мы начнем наше знакомство с нашего визита, затем будем ждать для участия в фестивале вашу труппу. Я очень надеюсь, что между нами сложатся теплые отношения, которые позволят нам приезжать друг к другу, показывать новые постановки, новые премьеры. Нас встретили здесь очень радушно. И все складывается к тому, что у нас могут сложиться замечательные, добрые отношения.

Ульяновский ТЮЗ приехал с гастролями в Минск. Зрители могут сами поучаствовать в спектакле-4

Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя, заслуженная артистка Беларуси:
Я думаю, что зритель города Минска получит огромное удовольствия от общения с этим театром. Билеты мгновенно разлетелись, так как, если вы обратили внимание, их очень маленькое количество. Это такой мой первый опыт в роли директора, когда на спектакле и зрители, и артисты находятся на сцене. Спектакль прямо такой малой формы.

Ульяновский ТЮЗ приехал с гастролями в Минск. Зрители могут сами поучаствовать в спектакле-7

Визит гостей – часть программы Дней Ульяновской области, которые проходят в Беларуси. Для актеров и режиссеров это хорошая возможность обменяться опытом. Театральная делегация впечатлена репертуаром белорусских коллег. К слову, коллектив нашего ТЮЗа пригласили поучаствовать в международном фестивале спектаклей для всей семьи. Он пройдет в Ульяновске в 2024 году.

# Театр # общество # Вера Полякова-Макей # Фотофакт

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