Ульяновский ТЮЗ приехал с гастролями в Минск. Зрители могут сами поучаствовать в спектакле

Минск продолжает укреплять сотрудничество с регионами России по многим направлениям. Речь в том числе о культурном взаимодействии. Так, с гастролями в Минск приехал Ульяновский театр юного зрителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В белорусскую столицу гости из России привезли постановки по произведениям Корнея Чуковского и драматурга Керена Климовски. Их главная особенность – глубокое вовлечение зрителей в сценический процесс. Во время спектаклей актеры общаются и всячески взаимодействуют со зрительным залом.