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Как сохранить природное богатство? В Беларуси запустили проект «Климатическая шкатулка»

04 октября 2023 14:20
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Голубоглазые озера, пышные леса и загадочные джунгли. Как сохранить природное богатство, подскажет «Климатическая шкатулка» – новый проект Республиканского центра краеведения и экологии.

Елизавета Соболева, методист отдела научно-исследовательской и проектной деятельности Республиканского центра краеведения и экологии:
Этот комплект предназначен для обучающихся с 1 по 11 класс, также для всех заинтересованных педагогов. Министерство образования Беларуси и Национальный институт образования рекомендовал внедрение материалов этой «Климатической шкатулки» в образовательный процесс в учреждениях среднего образования, а также в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи.

Играя, обучай. Интересные факты и десятки увлекательных тестов – волшебный сундук знаний удивит любознательного школьника. Необычное учебное пособие – главный артефакт. Настоящая энциклопедия в картинках.

Елизавета Соболева:
Эта викторина содержит разные уровни сложности и четыре уровня сложности. Подойдет для использования как во время учебных занятий, так и во время внеклассных мероприятий.

Как сохранить природное богатство? В Беларуси запустили проект «Климатическая шкатулка»-1

А эта карта показывает, как в течение многих лет менялся климат Земли и что будет, если человек не сократит выбросы парниковых газов.

Елизавета Соболева:
А также в комплект материалов «Климатической шкатулки» входит плакат с советами, как сократить свой углеродный след. Он очень красочный, содержит актуальные советы, которые пригодятся ребятам в дальнейшей жизни.​

Как сохранить природное богатство? В Беларуси запустили проект «Климатическая шкатулка»-4

Вероника Макаревич, корреспондент:
Еще одна изюминка «Климатической шкатулки» пазл с изображением растений, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь.​ Соберите красочную мозаику и познакомьтесь с удивительным миром природы.​

Елизавета Соболева:
Знакомство с содержанием «Климатической шкатулки» поможет ребятам узнать много новой и полезной информации. О том, что такое климат, о его истории, о причинах его изменения в прошлом и настоящем, также узнать о влиянии климата на жизнь человека на его здоровье и быт.

Берегите природу, тогда она ответит вам тем же.

# Охрана природы # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

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