Как сохранить природное богатство? В Беларуси запустили проект «Климатическая шкатулка»

Голубоглазые озера, пышные леса и загадочные джунгли. Как сохранить природное богатство, подскажет «Климатическая шкатулка» – новый проект Республиканского центра краеведения и экологии.
Елизавета Соболева, методист отдела научно-исследовательской и проектной деятельности Республиканского центра краеведения и экологии:
Этот комплект предназначен для обучающихся с 1 по 11 класс, также для всех заинтересованных педагогов. Министерство образования Беларуси и Национальный институт образования рекомендовал внедрение материалов этой «Климатической шкатулки» в образовательный процесс в учреждениях среднего образования, а также в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи.
Играя, обучай. Интересные факты и десятки увлекательных тестов – волшебный сундук знаний удивит любознательного школьника. Необычное учебное пособие – главный артефакт. Настоящая энциклопедия в картинках.
Елизавета Соболева:
Эта викторина содержит разные уровни сложности и четыре уровня сложности. Подойдет для использования как во время учебных занятий, так и во время внеклассных мероприятий.