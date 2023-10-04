Вакцинация от гриппа проходит в Минской области. Можно привиться одновременно и от коронавируса

Новости Беларуси. Обезопасить себя от болезни в осенне-зимний сезон. Вакцинация против гриппа проходит в Минской области. Укол здоровья можно получить как в поликлинике, так и по месту работы – медики выезжают в организации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жителям Березино пока предлагают вакцинироваться препаратом российского производства. Иммунизацию здесь прошли уже около 70 человек. Прежде всего прививаться медики рекомендуют людям, страдающим хроническими болезнями сердца или легких, детям и взрослым старше 65 лет. А также тем, чья профессия напрямую связана с общением: преподаватели, воспитатели, врачи.

Наталья Антонова, врач-эндокринолог, заведующая поликлиникой Березинской центральной районной больницы:

На сезон 2023-2024 в Березинском районе подлежат вакцинации около 7 тысяч человек. Вакцинироваться важно ежегодно, потому что уже через 4-12 дней после получения вакцины формируется иммунитет, который сохраняется до 12 месяцев.

Прививочная кампания продлится несколько месяцев. Врачи напоминают: в эти дни проводится вакцинация не только от гриппа, но и от коронавируса. Можно сделать две прививки в один день или с интервалом – через две недели.