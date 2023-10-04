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Вакцинация от гриппа проходит в Минской области. Можно привиться одновременно и от коронавируса

04 октября 2023 14:38
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Новости Беларуси. Обезопасить себя от болезни в осенне-зимний сезон. Вакцинация против гриппа проходит в Минской области. Укол здоровья можно получить как в поликлинике, так и по месту работы – медики выезжают в организации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вакцинация от гриппа проходит в Минской области. Можно привиться одновременно и от коронавируса-1

Жителям Березино пока предлагают вакцинироваться препаратом российского производства. Иммунизацию здесь прошли уже около 70 человек. Прежде всего прививаться медики рекомендуют людям, страдающим хроническими болезнями сердца или легких, детям и взрослым старше 65 лет. А также тем, чья профессия напрямую связана с общением: преподаватели, воспитатели, врачи.

Вакцинация от гриппа проходит в Минской области. Можно привиться одновременно и от коронавируса-4

Наталья Антонова, врач-эндокринолог, заведующая поликлиникой Березинской центральной районной больницы:
На сезон 2023-2024 в Березинском районе подлежат вакцинации около 7 тысяч человек. Вакцинироваться важно ежегодно, потому что уже через 4-12 дней после получения вакцины формируется иммунитет, который сохраняется до 12 месяцев.

Прививочная кампания продлится несколько месяцев. Врачи напоминают: в эти дни проводится вакцинация не только от гриппа, но и от коронавируса. Можно сделать две прививки в один день или с интервалом – через две недели.

# Вакцинация # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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