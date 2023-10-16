Прямой эфир

В школьных лагерях оздоровилась почти треть от общего количества минских учащихся

16 октября 2023 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. План по оздоровлению столичных школьников в этом сезоне удалось перевыполнить. Всего летом в лагерях отдохнули почти 75 тысяч ребят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В школьных лагерях оздоровилась почти треть от общего количества минских учащихся-1

Это более трети от общего количества минских учащихся. В 2023 году детские оздоровительные комплексы предлагали отдых различных форматов: с круглосуточным или дневным пребыванием, в палатках или комфортных комнатах, с углубленным изучением школьных предметов или подвижные спортивные смены. Всего же для ребят работали почти 750 лагерей. В том числе более 30 загородных, которые находятся на балансе города или предприятий.

В школьных лагерях оздоровилась почти треть от общего количества минских учащихся-4

Валерий Нафранович, начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Оздоравливаем и деток с инвалидностью. В этом году мы 118 детей оздоровили на безе оздоровительного комплекса «Ракета». Детей с сахарным диабетом, кардиопатологией в сопровождении одного из родителей. И оздоровление детей, и сопровождение – все оплачивалось из городского бюджета. Я отмечу, что такие лагеря, как «Горизонт», «Дружба», «Спутник» работают и в межсезонье. Я уже не говорю о дневных лагерях – они работают в школах.

В школьных лагерях оздоровилась почти треть от общего количества минских учащихся-7

В последние годы значительно улучшилась материально-техническая база детских оздоровительных лагерей. Средства на подготовку комфортного отдыха выделяют как предприятия, так и город. Кроме того, компенсируется часть стоимости путевок. В текущем году на эти цели направили около 15 миллионов рублей. К слову, на осенних, зимних и весенних каникулах также организуют детский отдых.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Валерий Нафранович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Эта неделя семьи, любви». Учащиеся хореографической гимназии-колледжа поздравили родителей ярким концертом
16 октября 2023 14:13

«Эта неделя семьи, любви». Учащиеся хореографической гимназии-колледжа поздравили родителей ярким концертом

На территории Тимковичского сельсовета куплено свыше 10 заброшенных домов. Для чего их используют?
16 октября 2023 13:50

На территории Тимковичского сельсовета куплено свыше 10 заброшенных домов. Для чего их используют?

Вместимость до 1200 человек – в Минске завершается строительство общежития для медработников
16 октября 2023 13:40

Вместимость до 1200 человек – в Минске завершается строительство общежития для медработников