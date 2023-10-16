В школьных лагерях оздоровилась почти треть от общего количества минских учащихся

Новости Беларуси. План по оздоровлению столичных школьников в этом сезоне удалось перевыполнить. Всего летом в лагерях отдохнули почти 75 тысяч ребят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это более трети от общего количества минских учащихся. В 2023 году детские оздоровительные комплексы предлагали отдых различных форматов: с круглосуточным или дневным пребыванием, в палатках или комфортных комнатах, с углубленным изучением школьных предметов или подвижные спортивные смены. Всего же для ребят работали почти 750 лагерей. В том числе более 30 загородных, которые находятся на балансе города или предприятий.

Валерий Нафранович, начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Оздоравливаем и деток с инвалидностью. В этом году мы 118 детей оздоровили на безе оздоровительного комплекса «Ракета». Детей с сахарным диабетом, кардиопатологией в сопровождении одного из родителей. И оздоровление детей, и сопровождение – все оплачивалось из городского бюджета. Я отмечу, что такие лагеря, как «Горизонт», «Дружба», «Спутник» работают и в межсезонье. Я уже не говорю о дневных лагерях – они работают в школах.