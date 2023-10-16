В школьных лагерях оздоровилась почти треть от общего количества минских учащихся

Новости Беларуси. План по оздоровлению столичных школьников в этом сезоне удалось перевыполнить. Всего летом в лагерях отдохнули почти 75 тысяч ребят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. План по оздоровлению столичных школьников в этом сезоне удалось перевыполнить. Всего летом в лагерях отдохнули почти 75 тысяч ребят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это более трети от общего количества минских учащихся. В 2023 году детские оздоровительные комплексы предлагали отдых различных форматов: с круглосуточным или дневным пребыванием, в палатках или комфортных комнатах, с углубленным изучением школьных предметов или подвижные спортивные смены. Всего же для ребят работали почти 750 лагерей. В том числе более 30 загородных, которые находятся на балансе города или предприятий.
Валерий Нафранович, начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Оздоравливаем и деток с инвалидностью. В этом году мы 118 детей оздоровили на безе оздоровительного комплекса «Ракета». Детей с сахарным диабетом, кардиопатологией в сопровождении одного из родителей. И оздоровление детей, и сопровождение – все оплачивалось из городского бюджета. Я отмечу, что такие лагеря, как «Горизонт», «Дружба», «Спутник» работают и в межсезонье. Я уже не говорю о дневных лагерях – они работают в школах.
В последние годы значительно улучшилась материально-техническая база детских оздоровительных лагерей. Средства на подготовку комфортного отдыха выделяют как предприятия, так и город. Кроме того, компенсируется часть стоимости путевок. В текущем году на эти цели направили около 15 миллионов рублей. К слову, на осенних, зимних и весенних каникулах также организуют детский отдых.