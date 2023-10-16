Вместимость до 1200 человек – в Минске завершается строительство общежития для медработников

Новости Беларуси. В Минске завершается строительство общежития для медработников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Десятиэтажное здание будет состоять из двух блоков.

Их объединит переходная галерея на уровне третьего этажа. Сейчас на объекте трудятся 190 человек. В двухсекционном корпусе А уже смонтирована кровля. Фасад утеплен и покрашен на 90 %. Строители завершают установку окон и монтаж лифтового оборудования. Внутри идут отделочные работы. На трехсекционном корпусе Б продолжается монтаж оконных блоков, черновые отделочные, электромонтажные и сантехнические работы.

Олег Ивашкевич, первый заместитель директора – главный инженер управления капитального строительства «Запад»:

Само общежитие состоит из двух блоков. Первый блок двухсекционный, второй – трехсекционный. В первом ведутся сейчас работы покраски фасада, они выполнены на 90 %. Обойные ведутся работы, по укладке линолеума, в целом степень готовности первого блока 70 %. Во втором блоке сейчас ведутся работы по окончанию монтажа строительных конструкций, через две недели планируется снимать кран. Также уже приступили к внутренним отделочным работам черновым и черновым сантехническим и электрическим работам.