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Вместимость до 1200 человек – в Минске завершается строительство общежития для медработников

16 октября 2023 13:40
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Новости Беларуси. В Минске завершается строительство общежития для медработников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Десятиэтажное здание будет состоять из двух блоков.

Вместимость до 1200 человек – в Минске завершается строительство общежития для медработников-1

Их объединит переходная галерея на уровне третьего этажа. Сейчас на объекте трудятся 190 человек. В двухсекционном корпусе А уже смонтирована кровля. Фасад утеплен и покрашен на 90 %. Строители завершают установку окон и монтаж лифтового оборудования. Внутри идут отделочные работы. На трехсекционном корпусе Б продолжается монтаж оконных блоков, черновые отделочные, электромонтажные и сантехнические работы.

Вместимость до 1200 человек – в Минске завершается строительство общежития для медработников-4

Олег Ивашкевич, первый заместитель директора главный инженер управления капитального строительства «Запад»:
Само общежитие состоит из двух блоков. Первый блок двухсекционный, второй трехсекционный. В первом ведутся сейчас работы покраски фасада, они выполнены на 90 %. Обойные ведутся работы, по укладке линолеума, в целом степень готовности первого блока 70 %. Во втором блоке сейчас ведутся работы по окончанию монтажа строительных конструкций, через две недели планируется снимать кран. Также уже приступили к внутренним отделочным работам черновым и черновым сантехническим и электрическим работам.

Вместимость до 1200 человек – в Минске завершается строительство общежития для медработников-7

Общежитие рассчитано на 1 200 мест. Оно квартирного типа. Здесь будет почти 400 жилых блоков, рассчитанных на три-четыре человека. Здание оборудуют пандусом и двойными поручнями, а также подъемной платформой. На этажах будут располагаться колясочные, помещения для администрации и персонала. Завершить работы планируют к концу декабря.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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