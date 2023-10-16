«Эта неделя семьи, любви». Учащиеся хореографической гимназии-колледжа поздравили родителей ярким концертом

Новости Беларуси. Многогранность чувств и ярких эмоций в невероятных балетных па и пируэтах. В хореографической гимназии-колледже прошел концерт, приуроченный к неделе родительской любви, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В зале собрались многодетные мамы, представители общественных организаций и объединений. Юные артисты исполнили танцевальные номера из различных постановок, покорив зрителей своей искренностью и мастерством. Легкие отточенные движения на сцене – это результат большого труда, таланта и профессионализма педагогов и учащихся. А также ежедневные тренировки и репетиции.

Александр Торганов, учащийся Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа:

Родители нас поддерживают всегда, всегда нас собирают, одевают, красят, они нам помогают выбирать костюмы, вариации выбрать. Возят нас на репетиции, выступления, концерты. Поэтому для них наше выступление всегда долгожданное.

Ольга Лаппо, педагог Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа:

Мы в школе стараемся сохранить наши великие традиции классического танца, совершенно уникальные. Мы бережем этот вид искусства. Дети у нас учатся с малого возраста, с пятого класса. И мы стараемся передать ту замечательную, невероятную культуру, которую несет классический танец. Эту культуру они передают дальше, публика их смотрит на сцене. И здесь, в нашем зале, рождается вот эта сказка.

Наталья Романова, член Совета Ассоциации многодетных родителей Фрунзенского района:

Благодарны руководству хореографического колледжа за то, что они нас приглашают на такие замечательные мероприятия. Это неделя семьи, любви. И как замечательно, что не только для мам, теперь сделали праздник для пап. Это очень здорово.