В школах Беларуси стартовали информационные часы, посвящённые избирательному праву

С 2024 учебного года в школах Беларуси организованы информационные часы, посвященные избирательному праву, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Программа занятий разработана ЦИК совместно с Министерством образования. Подготовлено специальное методическое пособие. Также издана серия книг и брошюр. Так, школьники смогут ознакомиться с особенностями избирательной системы нашей страны. Узнают больше о процедуре проведения выборов и процессе голосования. Занятия проходят в разных формах: это викторины, деловые игры, дискуссии.

Дарья Галуза, ученица средней школы № 2: В 2025 году мне будет уже 18 лет, и я буду участвовать в своих первых выборах. Поэтому такие информационные часы для меня будут очень полезны и важны, так как нужно знать эту информацию.

Виктория Пекарь, директор средней школы № 2:

Уже с сентября для учащихся 9-11 классов один раз в месяц проводятся информационные часы. Они направлены на политическое просвещение учащихся, популяризацию института выборов, укрепление доверия к избирательной системе Республики Беларусь. Мы приглашаем лиц, которые были членами избирательной кампании.

Информационный проект нацелен на просвещение и подготовку граждан к электоральной кампании.