Сотрудники МЧС присылают белорусам «письма безопасности» с правилами поведения при пожаре

С начала 2024 года в Минской области от пожаров погибли 94 человека. Основная причина возгораний – курение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В целях профилактики несчастных случаев спасатели проводят рейды среди населения: посещают одиноких пожилых людей, инвалидов. В Стародорожском районе сотрудники МЧС проверяют печное отопление в домах. Где необходимо, устанавливают пожарные извещатели, напоминают, как ими пользоваться.

Мария Жуковец:

Домой приходят. Второе, я посещаю нас социальный центр, очень часто мы там встречаемся. Причем очень интересные встречи с работниками МЧС.

Виктор Василенка, начальник Стародорожского РОЧС:

С 16 сентября по 4 октября по всей республике проводится профилактическая акция «С заботой о безопасности малой родины». Цель этой акции – привлечь внимание общественности к проблематике травматизма, гибели пожилых граждан и инвалидов. Спасатели проводят различные мероприятия в территориальных центрах социального обслуживания, отделениях почты, на рынках. И традиционно в сельских населенных пунктах работают автолавки безопасности.