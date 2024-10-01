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Сотрудники МЧС присылают белорусам «письма безопасности» с правилами поведения при пожаре

01 октября 2024 14:06
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С начала 2024 года в Минской области от пожаров погибли 94 человека. Основная причина возгораний – курение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники МЧС присылают белорусам «письма безопасности» с правилами поведения при пожаре-2

В целях профилактики несчастных случаев спасатели проводят рейды среди населения: посещают одиноких пожилых людей, инвалидов. В Стародорожском районе сотрудники МЧС проверяют печное отопление в домах. Где необходимо, устанавливают пожарные извещатели, напоминают, как ими пользоваться.

Сотрудники МЧС присылают белорусам «письма безопасности» с правилами поведения при пожаре-4

Мария Жуковец:
Домой приходят. Второе, я посещаю нас социальный центр, очень часто мы там встречаемся. Причем очень интересные встречи с работниками МЧС.

Сотрудники МЧС присылают белорусам «письма безопасности» с правилами поведения при пожаре-6

Виктор Василенка, начальник Стародорожского РОЧС:
С 16 сентября по 4 октября по всей республике проводится профилактическая акция «С заботой о безопасности малой родины». Цель этой акции – привлечь внимание общественности к проблематике травматизма, гибели пожилых граждан и инвалидов. Спасатели проводят различные мероприятия в территориальных центрах социального обслуживания, отделениях почты, на рынках. И традиционно в сельских населенных пунктах работают автолавки безопасности.

Сотрудники МЧС присылают белорусам «письма безопасности» с правилами поведения при пожаре-8

Также в Стародорожском районе внедрили альтернативный способ взаимодействия с населением. Работники МЧС присылают жителям «письма безопасности», где подробно описаны правила поведения при пожаре.

# МЧС Беларуси

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