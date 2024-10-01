Хватит ли на всех белорусских овощей и фруктов? Эксперт рассказала о работе АПК в 2024-м

Обеспечить жителей страны отечественными продуктами, которые выращены на своей земле, одна из главных задач, которая стоит перед агропромышленным комплексом Беларуси. С объемами на межсезонный период уже определились. Как известно, осень пора заготовок. Для жителей столицы это время закупки сезонных овощей и фруктов. Сделать покупки по приятным ценам можно на сельскохозяйственных ярмарках. А для фермеров это еще и возможность показать результаты своего труда в виде удачного урожая. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ: Во время посещения одного из фермерских хозяйств Президент обозначил: белорусы должны обеспечивать внутренний рынок продукцией собственного производства. Посыл неновый. Но особенно он стал актуален после того, как Запад начал пытаться как-то влиять на экономику нашей страны. Справляется страна с этой задачей, особенно в контексте Минска?

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Да, действительно страна на сегодняшний день справляется. За что город Минск очень благодарен аграриям нашей страны, непосредственно фермерам, которые в период сельскохозяйственных ярмарок съезжаются со всей страны в нашу столицу? За то, что своим трудом, очень тяжелым, но очень нужным, они обеспечивают таким образом население нашей столицы свежей плодовоовощной, а главное качественной, белорусской продукцией. Если говорить по объемам, как сработал АПК в этом году, мы можем судить по тому, как у нас стартовали сельскохозяйственные ярмарки. Количество участников увеличивается из года в год. И 2024 год не стал исключением. И уже на сегодняшний день, несмотря на то, что у нас сезон только начался и это еще не самый пик проведения ярмарок, можно говорить о том, что продукция представлена в самом широком ассортименте по доступным ценам, наилучшего качества.

Юлия Алексеюк:

То есть получается, что жители Минска обеспечены продукцией в полном объеме?

Елена Нагорная:

Да, так и есть.