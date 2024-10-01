Белорусские мобильные операторы смогут выдавать микрозаймы. В Палате представителей презентовали законопроект о потребительском кредите, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты рассмотрят документ в первом чтении на заседании в Овальном зале уже 2 октября. Разработанный закон должен стать регулятором отношений между банками, ломбардами и кредитополучателями. Он создаст дополнительные гарантии: особое внимание вопросам защиты прав потребителей. Одна из новаций – отсрочка по кредиту для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Алексей Райко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для пользователей микрозаймов основное изменение в законе является то, что уменьшится сумма платежей. Законом уже устанавливается ограничение на микрозаймы сроком до года. Сумма платежей не может превышать сумму займа. Соответственно, если у нас до этого в правоотношениях двойная сумма была, то в текущий момент она будет равна сумме микрозайма.

Александр Шевко, начальник главного управления регулирования банковских операций Национального банка Беларуси:

Существенные положения направлены на информирование граждан как до заключения кредитного договора, в процессе обслуживания кредитов и микрозаймов, так и уже непосредственно после погашения кредитов и микрозаймов. Также затрагиваются вопросы существенных условий договора, вопросы, связанные с предоставлением дополнительных услуг, предоставлением отсрочки и рассрочки для кредитополучателей.