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Новости по тегу #Проекты

Минск – молодежная столица Беларуси в 2026-м. Узнали, какие мероприятия приурочены к этому событию
31 марта 2026 07:38

Минск – молодежная столица Беларуси в 2026-м. Узнали, какие мероприятия приурочены к этому событию

Как возникла идея проекта «Кожная пятнiца – роднае, сваё»? Пообщались с пресс-секретарём МАРТ
21 февраля 2026 13:13

Как возникла идея проекта «Кожная пятнiца – роднае, сваё»? Пообщались с пресс-секретарём МАРТ

На Лошицкой и Слепянской водных системах планируют создать уникальные зоны отдыха
22 октября 2025 17:46

На Лошицкой и Слепянской водных системах планируют создать уникальные зоны отдыха

Дать не рыбу, а удочку – как проект «Региональная инициатива» помогает предприятиям выбраться из банкротства
15 июня 2025 17:49

Дать не рыбу, а удочку – как проект «Региональная инициатива» помогает предприятиям выбраться из банкротства

Школьница из Минска создала проект вторичной переработки пластиковых бутылок для 3D-печати
11 апреля 2025 17:58

Школьница из Минска создала проект вторичной переработки пластиковых бутылок для 3D-печати

«ШАГ» – и ты активный гражданин. Узнали об республиканском проекте для школьников
27 февраля 2025 13:54

«ШАГ» – и ты активный гражданин. Узнали об республиканском проекте для школьников

В Гродненской области запустили проект «Мой дед воевал» – историями своей семьи делятся медики
04 февраля 2025 18:24

В Гродненской области запустили проект «Мой дед воевал» – историями своей семьи делятся медики

В Беларуси запустили цифровую платформу для региональных инициатив
04 февраля 2025 07:32

В Беларуси запустили цифровую платформу для региональных инициатив

Там обучают юных лидеров. Проект «Руководитель будущего» стартовал в Минске
31 октября 2024 07:47

Там обучают юных лидеров. Проект «Руководитель будущего» стартовал в Минске

Представители сферы информации присоединились к республиканскому проекту «Дай лесу новае жыццё»
26 октября 2024 17:21

Представители сферы информации присоединились к республиканскому проекту «Дай лесу новае жыццё»

В школах Беларуси стартовали информационные часы, посвящённые избирательному праву
01 октября 2024 14:06

В школах Беларуси стартовали информационные часы, посвящённые избирательному праву

27 января 2012 15:59

Конкурс красоты для маленьких детей. Хорошо это или плохо?