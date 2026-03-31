Новости по тегу #Проекты

«Что касается Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов, мы планируем провести масштабную эстафету благоустройства, которую мы начнем в Минске и в дальнейшем будем передавать в регионы».
«Пятница для тех, кто работает по графику будние – рабочие, выходные – выходные, – это самый тяжелый день, когда уже под конец недели ты уставший, у тебя очень много задач, и надо все успеть, все сделать. И мы решили преподнести в эту пятницу что-то такое особенное».
Концепцию развития ландшафтных территорий представили победители конкурса «Минская смена – 2025».
Оставить свою заявку на «Региональную инициативу» можно в несколько кликов на сайте, где уже зарегистрировали 88 проектов, а для 39 утвердили льготные кредитные линии.
Сегодня, когда вопросы переработки вторсырья становятся все более актуальными, такая разработка может найти применение в малом бизнесе, дизайне и даже медицине. Главное преимущество этого метода – его экологичность.
В конце учебного года ребята создадут своеобразное «дерево инициатив», а лучшие проекты будут отобраны на республиканском уровне, и будет создана интерактивная карта.
Гродненский областной профсоюз здравоохранения дал старт новому проекту «Мой дед воевал». Медики региона делятся личными историями о вкладе их семьи в Великую Победу, приносят фотографии и наградные листы, чтобы пополнить виртуальный альманах.
Региональная инициатива – Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей создал онлайн-площадку.
Шанс показать свои таланты. Уникальный молодежный проект «Руководитель будущего» стартовал в Минске, причем с инициативой выступило именно молодое поколение – студенты БГУ.
Место посадки молодых деревьев выбирала сама природа. Июльский ураган не обошел этот участок, повредив порядка 30 гектаров лесного массива. На очищенных от бурелома территориях предстоит высадить новый лес.
Программа занятий разработана ЦИК совместно с Министерством образования. Подготовлено специальное методическое пособие. Также издана серия книг и брошюр.
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