«Единство в труде, вере, патриотизме». Председатель Столинского райисполкома о секретах развития региона

Новости Беларуси. Беларусь готовится отметить самый молодой государственный праздник – День белорусского единства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во многих регионах уже прошло общественное обсуждение событий, которые определили судьбу белорусского народа. Команда телеканала СТВ также готовится к телевизионному марафону – в 2022 году праздничный гала-концерт пройдет в центре самого большого района Беларуси – Столинского. Рижский мирный договор определил разделение страны по его границам. Ценность каждого гектара, богатство недр и особое отношение к единству. Почему 17 сентября всегда будет вопросом о прошлом и будущем?

Столинский район соприкасался с границей в 1939 году. Сегодня это самый большой по площади район в Беларуси. Треть земли – под лесами, треть – под болотами, а треть будто справедливо разрешает зарабатывать белорусам. За последнюю пятилетку агропромышленный комплекс Столинского района увеличил объем валового производства на 62 %. Каждый шестой овощ или фрукт, экспортируемый из Беларуси, – со столинской земли.

Виталий Яхновец, директор сельхозпредприятия «Бережное»:

Почему нужна земля? Мы живем для того, чтобы зарабатывать и кормить своих детей, семью. Нам нужна земля – мы на ней работаем. Мы получаем от нее все. Результата не было бы, если бы каждый работал отдельно. Мы работаем едино. Из шести месторождений тугоплавких глин в Беларуси пять находятся на территории Столинского района. Запасов полезного ископаемого хватит на 50 лет непрерывной работы местного производителя строительных материалов.

Александр Покачко, директор предприятия по производству строительных материалов:

В настоящее время мы разработали бизнес-план инвестиционного проекта по организации производства клинкерной продукции. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы этот план реализуем. Клинкерный кирпич используется для строительства домов, также можно производить клинкерную плитку тротуарную, которую уложим, и она прослужит лет 20-30 точно. Из местной глины получают экологически чистый кирпич, из которого уже возводят школы, детские сады и церкви. Что важно, белорусские. Своего рода строительство самой жизни.

Григорий Протосовицкий, председатель Столинского райисполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Успешность любой семьи, любой организации, любого государства сегодня во многом зависит от единства. Если есть единство в труде, вере, патриотизме, тогда и совсем хороший имеем результат. Если говорить о единстве веры, то на сегодня на территории Столинского района всего 78 религиозных общин. Прилагаем максимум усилий, чтобы эти конфессии жили в согласии и мире. Тому подтверждение – строящиеся как православные храмы, так и дома молитв наших протестантских общин.